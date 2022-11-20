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Кафу: 20 лет без кубка ЧМ и даже без финала - слишком долго для Бразилии

Легенда убежден, что в Катаре победит именно его сборная.
Сегодня, 17:27
Кафу / Getty Images
Кафу / Getty Images

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу считает, что на чемпионате мира в Катаре победит именно "селесао", сообщает DailyMail. Хотя легенда футбола также назвал сборные, имеющие шансы побороться за трофей.

Кафу был частью команды, которая в 2002 году взяла титул чемпионов мира в пятый раз в своей истории. Но после этого бразильцам не везло на мундиалях. Особенно болезненным было поражение дома от сборной Германии 7:1 в 2014 году.

“Это самая сильная группа игроков с 2002 года, и команда не так полагается на Неймара, как в прошлом. Бразилия сильна во всех линиях: обороне, полузащите и нападении.

Двадцать лет без побед на чемпионатах мира или даже без финального выступления – это слишком много для Бразилии. Я верю, что это закончится в Катаре», – сказал Кафу.

Также защитник отметил, что на сегодняшний день Бразилия сильно опережает другие сборные, но у нее все равно есть серьезные конкуренты. Кафу считает, что Аргентина во главе с Месси и Франция, действующий чемпион Европы, составят конкуренцию "пентакампеоне".

Отдельно бразилец отметил Англию. Благодаря Харри Кейну и ряду молодых игроков команда выглядит достаточно сильной, но не дотягивает до статуса фаворита.

Отметим, что, по мнению букмекеров, Бразилия действительно является главным фаворитом ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кафу сборная Бразилии

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