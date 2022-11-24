Де Брюйне - об игре с Канадой: Я не был хорош, не знаю почему меня назвали лучшим
Бельгиец считает, что не заслужил награду игроку матча.
В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия встретилась с Канадой
Лучший игрок матча по версии ФИФА Кевин де Брюйне поделился мыслями о своей игре.
По словам хавбека, он не заслужил данного признания по итогам противостояния.
Читай также: Бельгия - Канада 1:0: Видео голов и лучших моментов матча
"Я не сыграл хорошо, не знаю почему меня признали лучшим футболистом встречи. Возможно из-за моей популярности", - заявил бельгиец.
Стоит отметить, что де Брюйне не отметился ничем в рамках данного матча. Единственный гол во встрече на счету Миши Батшуайи.