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Де Брюйне - об игре с Канадой: Я не был хорош, не знаю почему меня назвали лучшим

Бельгиец считает, что не заслужил награду игроку матча.
Сегодня, 12:25
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия встретилась с Канадой

Лучший игрок матча по версии ФИФА Кевин де Брюйне поделился мыслями о своей игре.

По словам хавбека, он не заслужил данного признания по итогам противостояния.

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"Я не сыграл хорошо, не знаю почему меня признали лучшим футболистом встречи. Возможно из-за моей популярности", - заявил бельгиец.

Стоит отметить, что де Брюйне не отметился ничем в рамках данного матча. Единственный гол во встрече на счету Миши Батшуайи.


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