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Англия установила рекорд чемпионатов мира

Англичане умеют устраивать футбольный праздник.
Сегодня, 07:32
Англия - США / Getty Images
Англия - США / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Англии встречалась с национальной командой США. Сборные не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0.

Как сообщает OptaJoe, английская сборная в 12-й раз сыграла в нулевую ничью на чемпионатах мира.

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Таким образом, англичане установили рекорд турнира, ведь ни одна национальная команда не завершала матчи 0:0 так часто.

На ISPORT доступно обзор матча Англия - США.

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