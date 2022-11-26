Англия установила рекорд чемпионатов мира
Англичане умеют устраивать футбольный праздник.
В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Англии встречалась с национальной командой США. Сборные не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0.
Как сообщает OptaJoe, английская сборная в 12-й раз сыграла в нулевую ничью на чемпионатах мира.
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Таким образом, англичане установили рекорд турнира, ведь ни одна национальная команда не завершала матчи 0:0 так часто.
На ISPORT доступно обзор матча Англия - США.