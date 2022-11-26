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Футбол

Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США

Они, мягко говоря, остались не в восторге от игры своей команды.
Сегодня, 01:09
Английские фанаты в Лондоне / Getty Images
Английские фанаты в Лондоне / Getty Images

Сборная Англии после шикарного матча против Ирана, который завершился разгромной победой 6:2, выдала не самую выразительную игру против США, сыграв вничью 0:0.

У "Трех Львов" были свои моменты, но большую часть поединка именно американцы были ближе к тому, чтобы одержать достаточно сенсационную победу.

Реакция фанатов в Манчестере
Реакция фанатов в Манчестере

Подобное выступление команды Гарета Саутгейта не впечатлило английских фанатов, которые решили выразить свое недовольство в одном из лондонских пабов, устроив пивной душ для всех присутствовавших там людей.

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В итоге каждая команда группы В имеет шансы на выход в 1/8 финала мундиаля: Англия лидирует, заработав за два матча четыре очка, следом идет Иран с тремя очками, США занимает третье место, имея два очка в активе, а Уэльс с одним очком находится на дне таблицы.

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Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США
Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США

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