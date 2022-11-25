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Футбол

Англия продлила свою неудачную серию чемпионатов мира

При этом английская сборная в очередной раз сыграла в безголевую ничью на турнире.
Вчера, 23:40
Джон Стоунз и Харри Кейн / Getty Images
Джон Стоунз и Харри Кейн / Getty Images

Сборная Англии не смогла обыграть сборную США в рамках второго тура чемпионата мира 2022 года - команды сыграли вничью 0:0.

Согласно Opta, англичане не смогли обыграть американцев ни в одном из трех очных поединков за всю историю мундиаля.

Представитель Северной Америки является вторым самым неудобным соперником для "Трех львов" - только бразильцы сумели не дать Англии обыграть себя больше (4 матча).

К тому же Англия оформила свою 12-ю безголевую ничью на чемпионате мира, что является рекордом турнира.

Напомним, что в этот же игровой день форвард Эквадора Эннер Валенсия сумел повторить достижение Эусебио и Олега Саленко.

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