Англия - США 0:0 видео моментов матча 25.11.2022 ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, начался второй тур чемпионата мира 2022 года. Последним матчем первого игрового дня тура стало противостояние Англии и США.

К сожалению, команды за все 90 минут игрового времени так и не сумели огорчить голкипера соперника - встреча завершилась нулевой ничьей, что продлило неутешительную серию "Трех львов" против своих заокеанских оппонентов на мундиале.

Обзор матча:

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Англия - США 0:0

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 9 - 15

Атаки: 106 - 82

Англия: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Беллингем (Хендерсон, 68), Маунт - Сака (Рэшфорд, 78), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).

США: Тернер - Дест (Мур, 78), Циммерман, Рим, Робинсон - Адамс, Маккенни (Ааронсон, 77), Муса - Веа (Рейна, 83), Райт (Сарджент, 83), Пулишич.