Нидерланды - Эквадор 1:1 видео голов матча 25.11.2022 ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, состоялся матч второго тура чемпионата мира 2022 года, в котором сошлись Нидерланды и Эквадор. Встреча завершилась вничью 1:1.

На самом старте поединка нидерландская сборная вырвалась в лидеры, благодаря голу Коди Гакпо. Однако в дебюте второй половины Эннер Валенсия отметился очередным взятием ворот, который принес его стране ничейный результат.

Обзор матча:

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Нидерланды - Эквадор 1:1

Голы: Гакпо, 6 - Валенсия, 49.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 2 - 14

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 15 - 12

Атаки: 100 - 100

Нидерланды: Нопперт - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмейнерс (де Рон, 80), де Йонг, Блинд - Классен (Бергейс, 69) - Гакпо (Вегхорст, 79), Бергвейн (Депай, 46).

Эквадор: Галиндес - Вернаса, Торрес, Инкапье - Пресиадо, Мендес, Кайседо, Эсутпиньян - Плата (Ибарра, 90), Эстрада (Сармьенто, 74), Валенсия (Родригес, 90).

Предупреждение: Мендес.