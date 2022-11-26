Семь красных от одного арбитра и три желтых Шимуничу: интересное об удалениях на чемпионатах мира

ISPORT рассказывает об истории удалений на чемпионатах мира.

Красные карточки – неотъемлемая часть футбола. Грубых нарушителей арбитры всегда наказывают предупреждениями, а в "тяжелых" случаях удалениями.

Накануне на чемпионате мира в Катаре произошло первое удаление игрока с футбольного поля. Уэльс потерял своего основного голкипера за "фол последней надежды" и поэтому не смог удержать хотя бы ничейный результат с иранцами.

ISPORT собрал несколько интересных фактов об изъятии в рамках матчей чемпионатов мира.

Красные карточки чемпионатов мира

Первым игроком, которого арбитры выгнали с поля в матче чемпионата мира, стал малоизвестный перуанец Пласидо Галиндо, которого в матче с Румынией наказал чилийский рефери Альберто Варнкен;

На ЧМ-1930 и ЧМ-1934 удалялись только по одному игроку, а на мундиале 1938 года во Франции в матче Бразилия – Чехословакия были удалены сразу три игрока (двое бразильцев и чех). На мундиале 1954 года история почти повторилась, но на этот раз три удаления были в матче Бразилии против Венгрии;

На турнире 1962 года в Чили, игроков удаляли в трех матчах, и в каждом по два – двух итальянцев в их матче против хозяев (встреча получила название Битва при Сантьяго), в матче Уругвай – Югославия по игроку каждой команды, а в полуфинале между Бразилией и Чили были удалены местный футболист и Гарринча (прибавил удаление к дублю).

Источник: Getty Images

Следует напомнить, что физически красные карточки начали выдавать только с чемпионата мира 1974 года. Последним, кого удаляли "без карточки", был советский футболист Игорь Численко, а первым, кто увидел красный свет на мундиале – чилиец Карлос Кассели. Интересно, что обоих удаляли в матчах против Западной Германии.

Владимир Бессонов – первый украинец, который был удален ​​в матче чемпионата мира (против Аргентины), в 2006 году к нему присоединился Владислав Ващук (против Испании).

Только два игрока удалялись на мундиалях более одного раза – Зидан (1998 и 2006) и Ригоберт Сонг (1994, 1998).

Источник: Getty Images

В 1998 году французы на домашнем первенстве удалялись и в полуфинале (Лоран Блан), и в финале (Марсель Десайи), что не помешало им победить в обоих случаях.

Юбилейное 100-е исключение – одно из самых скандальных в истории чемпионатов мира. Турок Хакан Унсал был удален за то, что ударил мяч в сторону Ривалдо, который хотел подавать угловой. Звездный бразилец начал симулировать, будто мяч попал ему в лицо, хотя на самом деле прилетел в ногу.

Аргентинец Клаудио Каниджа в 2002 году стал первым, кого удалили не на поле.

На ЧМ-2006 было показано очень много красных карточек и сразу в четырех матчах их было две или больше.

Только три вратаря были удалены в матчах чемпионата мира – Джанлука Пальюка (Италия), Итумеленг Кхуне (ЮАР) и Уэйн Геннеси (Уэльс).

В финалах играли пять игроков – аргентинцы Педро Монсон и Густаво Дезотти (1990), французы Марсель Десайи (1998) и Зинедин Зидан (2006) и нидерландец Джон Хейтинга (2010).

Источник: Getty Images

Рекордные красные карточки на ЧМ

Уругваец Хосе Батиста Гонсалес получил красную карточку на 56-й секунде матча против Шотландии в 1986 году. Карлос Санчес на прошедшем чемпионате был удален на 4-й минуте, второй самый быстрый результат.

Луис Суарес и его знаменитая игра рукой – самая поздняя красная карточка, которые ему показали на 120+1 минуте. Есть еще Леандро Куфре, который был удален после серии пенальти. Если считать только основное время, то здесь рекордсмен Джованни ван Бронкхорст и его 90+5 минут.

Бразилия – команда-рекордсменка по количеству удаленных игроков (11). У Аргентины их 10, но обе сборные делят рекорд по количеству матчей, в которых удалялись их игроки – по 9.

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У Германии противоположный рекорд, их соперников удаляли 20 раз (в 18 разных матчах). У Аргентины (12) и Бразилии (11) этот показатель гораздо меньше.

Всего на чемпионатах мира было 174 удалены (172 игрока). Удаляли игроков в 141 матче.

89-я минута - самая любимая для удаления игроков в рефери. На ней удаляли игроков десять раз! Следующий показатель – 86-я минута с ее шестью изъятиями.

Знаковые судьи и их удаления

Единственный игрок, которого на мундиалях удалял легендарный Пьерлуиджи Коллина, это нидерландец Патрик Клюйверт.

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Артуро Бризио Картер рекордсмен по количеству красных карт – 7 штук в пяти матчах. Среди его жертв такие игроки как Ригоберт Сонг, Зинедин Зидан, Ариэль Ортега и Джанфранко Дзола.

Джамал Аль-Шариф из Сирии, Жоэль Кинью из Франции и Марко Родригес из Мексики - показывали красные карточки на трех разных чемпионатах мира. Сирийцу также принадлежит рекорд по времени между первой и последней красной на ЧМ – восемь лет и месяц.

На ЧМ-2002 мексиканец Фелипе Рамос Рицо показал четыре красных в трех матчах – удалил Тьерри Анри, парагвайца Карлоса Паредеса и словенца Настю Чеха в очном матче этих команд, а также Роналдиньо в легендарном поединке против Англии в четвертьфинале.

Валентин Иванов показал четыре красных в матче Португалия – Нидерланды в рамках 1/8 финала (были удалены Коштинья и Деко у одних и Буларуз с ван Бронкхорстом у других).

Грэм Пол показал в матче Хорватия – Австралия три красных, при этом Иосиф Шимунич был удален только после того, как увидел перед собой третью желтую карточку (уже после финального свистка). До этого англичанин также удалил одного игрока в матче Того – Южная Корея.

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