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"Будем много шума": Саутгейт оправдал ничейный результат Англии в игре с США

Наставник английской сборной уверен в положительном окончании групповой стадии.
Сегодня, 10:20
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа сборная Англии не смогла обыграть национальную команду США (0:0).

Наставник английской команды Гарет Саутгейт подвел итоги противостояния. По словам специалиста, у команды хорошие шансы на выход в плей-офф.

"Чтобы успешно выступить на турнире, нужно показывать разные лица. Думаю, мы это сделали. Уверен, будет много шума по поводу нашей игры, но не так много команд набирают девять очков в группе на чемпионате мира".

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"Мы в хорошем положении. Нам все еще нужно кое-что сделать, чтобы выйти в плей-офф, но при этом у нас есть возможность выиграть группу. Игроки были очень расстроены и разочарованы после игры, но я сказал им, что мы не станем проводить в таком настроении ближайшие дни, потому что, как я думаю, они показали свою другую сторону, и это будет важно в будущем", - приводит слова тренера Sky Sports.

На ISPORT доступно обзор матча Англия - США.

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