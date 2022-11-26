"Будем много шума": Саутгейт оправдал ничейный результат Англии в игре с США

В рамках второго тура группового этапа сборная Англии не смогла обыграть национальную команду США (0:0).

Наставник английской команды Гарет Саутгейт подвел итоги противостояния. По словам специалиста, у команды хорошие шансы на выход в плей-офф.

"Чтобы успешно выступить на турнире, нужно показывать разные лица. Думаю, мы это сделали. Уверен, будет много шума по поводу нашей игры, но не так много команд набирают девять очков в группе на чемпионате мира".

Читай также: Англия установила рекорд чемпионатов мира

"Мы в хорошем положении. Нам все еще нужно кое-что сделать, чтобы выйти в плей-офф, но при этом у нас есть возможность выиграть группу. Игроки были очень расстроены и разочарованы после игры, но я сказал им, что мы не станем проводить в таком настроении ближайшие дни, потому что, как я думаю, они показали свою другую сторону, и это будет важно в будущем", - приводит слова тренера Sky Sports.

На ISPORT доступно обзор матча Англия - США.