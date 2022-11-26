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"Мне нужно сделать невозможное": Тренер Мексики оценил шансы на победу в игре с Аргентиной

Херардо Мартино высказался о противостоянии с аргентинской командой.
Сегодня, 13:34
Херардо Мартино / Getty Images
Херардо Мартино / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Мексики сыграет с национальной командой Аргентины.

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино поделился ожиданиями от предстоящей игры. По словам специалиста, ему нужно сделать невозможное, чтобы команда смогла обыграть соперника.

"Я знаю, где я родился. Я могу рассказать вам, в какой больнице я родился, в каком году я родился, описать вам мой родной город в Аргентине – но мне нужно сделать невозможное, чтобы Мексика победила. Я не могу cделать ничего другого.

Те, кто играл с Лионелем Месси, говорят одно и то же: сможем ли мы остановить его или нет, будет в большей мере зависеть от того, будет ли у него плохой день, чем от того, что мы можем сделать, чтобы его остановить".

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"Однако нам всегда нужно готовиться к тому, что Месси покажет свою лучшую версию. Мы никогда не можем предполагать, что, возможно, он этого не сделает, потому что много раз случалось, что из 90 минут ему было достаточно пяти, чтобы решить исход игры", - приводит слова Мартино Reuters.

Напомним, матч Аргентина - Мексика начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений.

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