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Тунис - Австралия 0:1 видео моментов матча 26.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов прошедшей игры мундиаля.
Сегодня, 16:17
Тунис - Австралия / Getty Images
Тунис - Австралия / Getty Images

В субботу, 26 ноября, прошла встреча второго тура в группе D чемпионата мира 2022 года. Первым матчем дня и одновременно группы стало противостояние Туниса и Австралии.

За 90 минут зрители увидели лишь один гол, забитый австралийцами еще в первом тайме. Отличился Митчел Дюк, воспользовавшийся передачей Гудвина. Тунис имел неплохие шансы сравнять счет, но реализовать их не смог. Таким образом Австралия занимает второе место в группе D, при условии, что Дания не сможет обыграть сборную Франции.

Обзор матча:

Тунис - Австралия 0:1

Гол: Дюк, 23

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12 - 5
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 16 - 15
Атаки: 137 - 109

Тунис: Дамен – Бронн (Кэшрида, 73), Мэрия, Талби – Дрегер (Сасси, 46), Скири, Лайдуни (Хазри 67), Абди – Слити, Джебали (Хенисси, 73), Мсакни.

Австралия: Райан – Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бегич – Ирвин, Муй, Макгри (Хрустич, 63) – Леки (Баккус, 83), Дюк (Макларен, 63), Гудвин (Мабил, 84).

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