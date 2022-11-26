Тунис - Австралия 0:1 видео моментов матча 26.11.2022 ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, прошла встреча второго тура в группе D чемпионата мира 2022 года. Первым матчем дня и одновременно группы стало противостояние Туниса и Австралии.

За 90 минут зрители увидели лишь один гол, забитый австралийцами еще в первом тайме. Отличился Митчел Дюк, воспользовавшийся передачей Гудвина. Тунис имел неплохие шансы сравнять счет, но реализовать их не смог. Таким образом Австралия занимает второе место в группе D, при условии, что Дания не сможет обыграть сборную Франции.

Обзор матча:

Тунис - Австралия 0:1

Гол: Дюк, 23

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 5

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 16 - 15

Атаки: 137 - 109

Тунис: Дамен – Бронн (Кэшрида, 73), Мэрия, Талби – Дрегер (Сасси, 46), Скири, Лайдуни (Хазри 67), Абди – Слити, Джебали (Хенисси, 73), Мсакни.

Австралия: Райан – Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бегич – Ирвин, Муй, Макгри (Хрустич, 63) – Леки (Баккус, 83), Дюк (Макларен, 63), Гудвин (Мабил, 84).