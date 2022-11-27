Марокканские фанаты сжигали машины и разгромили Брюссель после победы над сборной Бельгии

В центре Брюсселя в воскресенье произошли беспорядки и столкновения футбольных болельщиков с полицией после матча Марокко - Бельгия на чемпионате мира в Катаре, который бельгийцы проиграли со счетом 0:2.

После того, как арбитр отменил первый гол африканцев, около 150 молодых людей подожгли мусорные баки, разбили городскую технику и повредили автомобили.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей порядка, а весь центр города был перекрыт.

Фанаты атаковали проезжающие машины, одну из припаркованных сожгли. В полицию, которая попыталась разогнать толпу кидали камни.

Ранее сообщалось, что матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка.