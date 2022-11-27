iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марокканские фанаты сжигали машины и разгромили Брюссель после победы над сборной Бельгии

Футбольные болельщики устроили массовые беспорядки.
Вчера, 22:52
Брюссель / фото из открытых источников
Брюссель / фото из открытых источников

В центре Брюсселя в воскресенье произошли беспорядки и столкновения футбольных болельщиков с полицией после матча Марокко - Бельгия на чемпионате мира в Катаре, который бельгийцы проиграли со счетом 0:2.

После того, как арбитр отменил первый гол африканцев, около 150 молодых людей подожгли мусорные баки, разбили городскую технику и повредили автомобили.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей порядка, а весь центр города был перекрыт.

Фанаты атаковали проезжающие машины, одну из припаркованных сожгли. В полицию, которая попыталась разогнать толпу кидали камни.

Ранее сообщалось, что матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты сборная Бельгии сборная Марокко

Статьи по теме

Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола
Марокко шокировало Бельгию, забив два безответных гола Марокко шокировало Бельгию, забив два безответных гола
Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка
Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия разгромила Канаду, Испания и Германия разошлись миром
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров
Девушки на чемпионате мира в Катаре: все не так плохо, как предполагалось
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:56
Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Европа00:50
Хави мог возглавить одну из самых титулованных сборных мира
ЧМ-202200:36
"Мне это нравится": Гакпо прокомментировал слухи о его будущем после чемпионата мира-2022
ММА00:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
ЧМ-202200:13
Флик: Ничья в матче с Испанией - колоссальный успех
ЧМ-202200:13
Бразилия все еще главный фаворит турнира, у Бельгии шансов все меньше: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Вчера, 23:59
НБА23:59
Надаль: Вместе с Федерером ушла часть моей жизни
ЧМ-202223:51
Чемпионат мира-2022: Хорватия разгромила Канаду, Испания и Германия разошлись миром
Киберспорт23:40
FaZe в крутом матче уступили Heroic в финале BLAST Premier Fall
ЧМ-202223:33
Хорватия - Канада 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK