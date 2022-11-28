Камерун - Сербия 3:3 видео голов и лучших моментов матча 28.11.2022 ЧМ-2022

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун встретился с Сербией. Команды выдали невероятное зрелище с двумя камбеками, забив шесть голов в этой встрече.

Сначала Кастельето вывел свою команду вперед, но в уже в добавленное время первого тайма Сербия не только сравняла счет, но и вышла вперед. Героями моментов стали Сергей Милинкович-Савич и Страхинья Павлович. На 53 минуте Митрович, казалось бы, поставил точку в матче, но камерунцы сделали невероятный камбек и отыграли два мяча. Отличились Винсент Абубакар и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Вашему вниманию видео всех голов матча Камерун - Сербия во втором туре ЧМ-2022:

Камерун – Сербия 3:3

Голы: Кастельето, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66, - Милинкович-Савич, 45+1, Павлович, 45+2, Митрович, 53.

Владение мячом: 40% – 60%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 8 – 6

Фолы: 17 - 8

Камерун: Эпасси — Фай, Кастеллетто, Нкулу, Толо — Замбо-Ангисса (Гуэ, 81), Кунде (Ондуа, 68), Хонгла (Абубакар, 55) — Мбемо (Нкуду, 81), Шупо-Мотинг, Токо-Экамби ( Бассогог, 68).

Сербия: В. Милинкович-Савич - Миленкович, Велькович (Бабич, 78), Павлович (С. Митрович, 13) - Живкович (Радоньич, 79), Лукич, Максимович, Костич (Джуричич, 90+2) - Тадич, А. Митрович, С. Милинкович-Савич (Груич, 79).

Предупреждение: Нкулу, Бассогог (вне поля) — Йович (вне поля), Миленкович