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Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Японии и Испании.
Сегодня, 11:09

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Японии и Испании.

Представитель Азии имеет все шансы на выход в плей-офф, однако нужно набирать очки в игре с Испанией. Что касается европейского коллектива, то они практически уже в плей-офф.

Познакомиться ближе со сборной Японии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония - Испания

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Японии и Испании будет доступна в этой новости 1 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Сборная Японии в первом туре стала одной из главных сенсаций, обыграв Германию (2:1). Однако уже во втором туре Япония отличилась со знаком минус, проиграв сенсационно Коста-Рики (0:1).

Сборная Испании в первом туре уничтожила Коста-Рику (7:0), а во втором матче сыграла вничью с Германией (1:1). Предстоящий поединок особо важен для двух сборных, ведь зависит судьба их дальнейшего участия на турнире.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Испании

В параллельном матче группы Германия сыграет с Коста-Рикой. Германии необходимо побеждать и надеяться на положительный результат для себя в матче Испания и Япония.  Что касается представителя Южной Америки, то Коста-Рика пройдет в 1/8 финала, если победит Германию или сыграет вничью, а Испания обыграет Японию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Японии

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