Известна причина, по которой Стерлинг пропустил матч Англия - Сенегал

Сборная Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила сборную Сенегала со счетом 3:0.

Незадолго до старта матча стало известно, что вингер англичан Рахим Стерлинг не попал в заявку своей команды.

Теперь же была обнародована причина отсутствия игрока. По информации журналиста Daily Telegraph Мэтта Лоу, Стерлинг был вынужден вернуться в Англию, так как его дом в Лондоне был ограблен.

Он вернулся на Туманный Альбион, чтобы проверит, все ли в порядке с его семьей. Ожидается, что 27-летний футболист вернется в Катар, если обстоятельства будут благоприятными.

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Отметим, что Рахим Стерлинг считается основным левым вингером при Гарете Саутгейте: игрок Челси вышел в старте в первых двух играх группового этапа. Матч против Уэльса, который не имел огромного турнирного значения для Англии, он провел на скамейке запасных