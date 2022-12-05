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Япония - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Японии и Хорватии.
Сегодня, 08:06
Япония - Хорватия: онлайн-трансляция матча
Япония - Хорватия: онлайн-трансляция матча

На бумаге одной из самых равных пар 1/8 финала будут Япония и Хорватия. Да, у хорваты более опытная и звездная команда, но японцы уже продемонстрировали, что для них на этом первенстве все равно на "громкие" имена.

Но все же Лука Модрич и компания имеют очень вновь пройти далеко в рамках чемпионата мира. 

Познакомиться ближе со сборной Японии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония - Хорватия

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Японией и Хорватией будет доступна в этой новости 5 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Японцы в групповом раунде совершили сразу три сенсации - обыграли Германию, и Испанию, а также при этом уступили Коста-Рике. Хорватия в последнем туре уступила первое место в своем квартете, но не Бельгии, как ожидалось перед чемпионатом, а Марокко.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также доступна возможность просмотра встреч чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Хорватии

Эти команды будут соперничать за выход в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Бразилия - Южная Корея.


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