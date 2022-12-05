Футболист Франции играл с цепочкой на шее, Дешам грозно прокомментировал эпизод

Тренеру не понравилось то, что вытворил его подопечный.

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел в стартовом составе команды на матч против Польши.

При этом на шее игрока Барселоны висело украшение - цепочка.

Футбольными правилами игрокам запрещено выступать с перстнями, браслетами, цепями и т.д., ведь это может привести к серьезной травме.

Спустя время Кунде все же снял украшение со своей шеи и продолжил матч. Во время пресс-конференции после поединка главный тренер Дидье Дешам прокомментировал эпизод.

"Сказал Жюлю после матча, что ему очень повезло, что он не оказался передо мной в тот момент. Игрокам нельзя носить украшения или часы. Это запрещено. Я думал, что Кунде снял ее, но, оказалось, это было не так. Это наша вина". - цитирует Дешама GFFN.

Отметим, что Франция преодолела сопротивление Польше и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии - этот матч точно войдет в историю.