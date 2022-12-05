iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Франции играл с цепочкой на шее, Дешам грозно прокомментировал эпизод

Тренеру не понравилось то, что вытворил его подопечный.
Сегодня, 10:00
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел в стартовом составе команды на матч против Польши.

При этом на шее игрока Барселоны висело украшение - цепочка.

Футбольными правилами игрокам запрещено выступать с перстнями, браслетами, цепями и т.д., ведь это может привести к серьезной травме.

Спустя время Кунде все же снял украшение со своей шеи и продолжил матч. Во время пресс-конференции после поединка главный тренер Дидье Дешам прокомментировал эпизод.

"Сказал Жюлю после матча, что ему очень повезло, что он не оказался передо мной в тот момент. Игрокам нельзя носить украшения или часы. Это запрещено. Я думал, что Кунде снял ее, но, оказалось, это было не так. Это наша вина". - цитирует Дешама GFFN.

Отметим, что Франция преодолела сопротивление Польше и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии - этот матч точно войдет в историю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Дидье Дешам Чемпионат мира 2022 Жюль Кунде

Статьи по теме

Матч Бразилия – Швейцария стал поводом для развода легендарного футболиста Матч Бразилия – Швейцария стал поводом для развода легендарного футболиста
Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая" Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая"
Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры
Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022 Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

Формула 111:38
Ферстаппен и Ред Булл - пилот и команда года по версии Autosport
Европа11:02
"Почему бы и нет": капитан Атлетико не против, если Энрике однажды заменит Симеоне
НБА10:38
"Это то, что я должен делать": Дэвис не удивился своей шикарной игре против Вашингтона
ЧМ-202210:21
Матч Бразилия – Швейцария стал поводом для развода легендарного футболиста
ЧМ-202210:00
Футболист Франции играл с цепочкой на шее, Дешам грозно прокомментировал эпизод
НБА09:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка
НБА09:34
Помощь для Дончича: Даллас намерен подписать Роуза
Бокс09:11
"Cлишком маленький": Отец Фьюри объяснил, в чем его сын превосходит Усика
ЧМ-202208:46
Бразилия - Южная Корея: смотреть онлайн-трансляцию матча
НБА08:35
НБА: Лейкерс победили Вашингтон, Никс Михайлюка обыграли Кливленд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK