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Марокко - Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Марокко и Испании.
Сегодня, 09:49
Марокко - Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча
Марокко - Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча

Во вторник, 6 декабря, в Катаре пройдет последний игровой день стадии 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. В первом матче дня состоится матч между сборными Марокко и Испании.

Команды будут соперничать за право выйти в четвертьфинал мундиаля, где победитель данной пары встретится с тем, кто победит в противостоянии между Португалией и Швейцарией.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко - Испания

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Марокко и Испанией будет доступна в этой новости 6 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Марокканцы стали одним из главных открытий мундиаля. Команда Валида Реграги выиграла свою группу, в очной встрече одолела Бельгию (2:0), пропустила только один гол и не допустила ни одного поражения.

А вот у Испании все прошло не так гладко. После невероятного стартового матча, где была уничтожена Коста-Рика (7:0), испанцы упустили победу в игре с Германией (1:1), после чего проиграли в последнем туре Японии (1:2). В какой-то момент команда Луиса Энрике даже рисковала остаться за бортом турнира, но для нее все обошлось.

Между собой Марокко и Испания провели всего три игры: в 1961 году сборные встретились в стыковых матчах отбора ЧМ-1962, где испанцы дважды обыграли своих оппонентов (1:0, 3:2). Еще раз они сыграли на групповом этапе ЧМ-2018, где разошлись миром (2:2).

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