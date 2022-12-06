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Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляция поединка между сборными Португалии и Швейцарии.
Сегодня, 10:08
Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча
Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча

Во вторник, 6 декабря, завершится 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Последним матчем данной стадии станет поединок между сборными Португалии и Швейцарии.

Европейские сборные поспорят за последнюю путевку в четвертьфинал мундиаля. На стадии 1/4 финала кто-то из них встретится с победителем пары Испания - Швейцария.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Швейцария

Трансляция матча чемпионата мира-2022 между Португалией и Швейцарией будет доступна в этой новости 6 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Сборная Португалии достаточно уверенно прошла групповой этап турнира. В первых двух матчах подопечные Фернанду Сантуша обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0). В последнем туре полурезервный состав португальцев проиграл Южной Корее (1:2).

Швейцарцы лишь в третьем туре выбороли себе место в плей-офф мундиаля. Команда Мурата Якина чередовала минимальную победу над Камеруном (1:0) с поражением от Бразилии (0:1). В последнем матче "красные крестоносцы" вырвали у сербов последнюю путевку в 1/8 финала, завоевав волевую победу (3:2).

За все время Португалия и Швейцария сыграли между собой 25 раз. И что удивительно, именно последние являются лидерами данного противостояния: 9 побед у португальцев против 11 у швейцарцев, еще 5 раз они сыграли вничью.

Последний раз команды встречались не так давно: 12 июня они провели матч в рамках четвертого тура Лиги наций, где Швейцария одержала минимальную победу (1:0).

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