Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022

Команды встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится самый интересный поединок четвертьфинальной стадии турнира - Англия встретится с Францией..

Матч пройдет в субботу, 10 декабря, на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Примечательно, что эта игра станет исторической, так как команды за все годы ни разу не встречались в плей-офф ни мундиаля, ни чемпионата Европы. В первой очной встрече действующие чемпионы мира постараются продолжить путь к защите титула, а англичане намерены выиграть лишь второй кубок в своей истории после успеха в 1966 году.

Коэффициенты и ставки на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция

Оба коллектива подходят к данному матчу в ранге одних из главных фаворитов турнира. Команда Дидье Дешама - второй фаворит на победу на ЧМ-2022 после Бразилии. Команда Гарета Саутгейта идет следом на третьем месте.

Все это привело к тому, что букмекеры не выделяют явного фаворита на победу в данном противостоянии. Тем не менее, именно французам отдается небольшое предпочтение - их победа идет с меньшим коэффициентом.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Франция

победа Англии - 3,05;

ничья - 3,3;

победа Франции - 2,48.

По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,79, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 2,03.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2" за всего 1,55. А вот то, что победитель будет определен в серии пенальти, считается более вероятным исходом, чем победа в дополнительное время: 5,7 против 5,9.

Статистика противостояния Англии и Франции

Впервые они встретились 116(!) лет назад. Тогда 1 ноября 1906 года представитель Туманного Альбиона уничтожил своего оппонента со счетом 15:0. Спустя полтора года они встретились вновь, и там все закончилось еще большим разгромом - 20:0.

Всего же Англия и Франция сыграли между собой 41 матч, 24 из которых завершились победой родоначальников футбола. Французы же на данный момент могут похвастаться лишь 11 победами.

Англия - Франция

24 Победы 11

6 Ничьи 6

143 Голы 47

Последняя официальная игра двух европейских сборных состоялась 13 июня 2017 года в рамках товарищеского матча. Тогда команда Дидье Дешама в меньшинстве обыграла "Трех Львов" со счетом 3:2.

Франция - Англия 3:2

Голы: Умтити, 22, Сидибе, 43, Дембеле, 78 - Кейн, 9, 48 (пен.).

Франция: Льорис - Сидибе (Жалле, 90), Варан, Умтити, Менди (Динь, 21) - Дембеле, Канте, Погба, Лемар - Жиру (Косельни, 52), Мбаппе.

Англия: Хитон (Батленд, 46) - Джонс (Крессуэлл, 82), Стоунз, Кэхилл - Триппьер (Лаллана, 76), Дайер, Окслейд-Чемберлен, Бертранд (Уокер, 46) - Стерлинг, Кейн, Алли.

Предупреждения: Стоунз, Алли.

Удаление: Варан (прямая красная).

По пути до четвертьфинала сборная Англии разгромила в первом туре группового этапа Иран (6:2), потом сыграла вничью с США (0:0), после чего не оставила шансов Уэльсу (3:0). В 1/8 финала был пройден Сенегал (3:0).

Франция в свою очередь уже после первых двух туров гарантировала себе плей-офф, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1). В последнем туре минимально уступила Тунису (0:1). В плей-офф не испытала особых проблем с Польшей (3:1).