Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022

Команды встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится самый интересный поединок четвертьфинальной стадии турнира - Бразилия встретится с Хорватией.

Матч пройдет в пятницу, 9 декабря, на Городском стадионе в Аль-Райяне. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

История встреч команд не сильно велика, однако весьма интересна. Сборные играли между собой не так много раз, однако все эти матчи были в 21-м веке.

Коэффициенты и ставки на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия - Хорватия

Оба коллектива подходят к данному матчу в разных статусах. Южноамериканцы без проблем прошли групповой этап, а также с легкостью расправились с Южной Кореей (4:1) в четвертьфинале. В свою очередь, Хорватия со второй строчки пробилась в плей-офф, а уже в 1/4 финала одолела Японию лишь после серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1).

Все это привело к тому, что букмекеры выделяют явного фаворита на победу в данном противостоянии. Им стала Бразилия, а хорваты идут андердогами.

Прогноз букмекеров на матч Бразилия - Хорватия

победа Бразилии - 1,38;

ничья - 5,20;

победа Хорватии - 9,40.

По мнению букмекеров, не стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 2,14, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 1,74.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2" за всего 1,36. А вот то, что победитель будет определен в серии пенальти, считается наименее вероятным исходом, чем победа в дополнительное время: 8 против 9,10.

Статистика противостояния Бразилия и Хорватия

Впервые они встретились в 2005 году. Тогда команды сыграли вничью 1:1 в рамках товарищеского матча.

Всего же Бразилия и Хорватия сыграли между собой четыре матча. В итоге Бразилия имеет три победы, и лишь однажды была сыграна ничья.

Бразилия - Хорватия

3 Победы 0

1 Ничьи 1

7 Голы 2

Последняя официальная игра двух сборных состоялась 3 июня 2018 года. Тогда бразильцы одолели своего соперника со счетом 2:0.

Европейская сборная достаточно ровно провела групповой этап. В первом туре была ничья с главным сюрпризом мундиаля - Марокко (0:0), после чего была разгромлена Канада (4:1).

В решающей игре команда Златко Далича сдержала натиск Бельгии (0:0). Выйдя в плей-офф, хорваты сыграли вничью с Японией (1:1), что подарило нам первую серию послематчевых пенальти на турнире, где отлично себя показал вратарь Доминик Ливакович - Хорватия победила 3:1.

"Пентакампеонов" не просто так считают главными фаворитами на чемпионский титул. В своей группе команда Тите справилась с Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0), допустив минимальное поражение в ничего не значащем матче против Камеруна (1:0). В 1/8 финала бразильцы разгромили Южную Корею (4:1).