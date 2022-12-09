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Дидье Дешам удивлен, что Саутгейта не ценят на родине

А ведь он очень успешный тренер.
Сегодня, 19:40
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

10 декабря в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сыграют между собой сборные Англии и Франции. В преддверии этого матча главный тренер французов Дидье Дешам поделился своим мнением относительно соперника.

"Мы встречались несколько раз и говорили о многих вещах. Он имел долгую и выдающуюся карьеру, и он тоже очень хороший тренер. Он позволил Англии добиться очень хороших результатов за эти годы. Если я правильно понял, то не все его так ценят в своей стране", - приводит слова Дешама 90Min.

Гарет Саутгейт – самый успешный тренер сборной Англии за долгое время. Он вывел команду в полуфинал ЧМ-2018, а затем завоевал серебряные медали на Евро-2020. А на этом мундиале у Англии есть все шансы вновь сыграть в полуфинале. если преодолеют французов.

Но при этом Саутгейта не очень любят болельщики из-за слишком прагматичного и скучного футбола. Не смотря на все результаты, которых достигла Англия при Гарете, большинство надеется, что ФА отправит его в отставку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дидье Дешам Гарет Саутгейт

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