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Нето - Тите: Ты худший тренер в истории Бразилии, идиот

Бывший игрок национальной команды недоволен работой тренера.
Сегодня, 22:15
Тите / Getty Images
Тите / Getty Images

Экс-футболист сборной Бразилии Нето жестко раскритиковал главного тренера команды Тите после вылета с ЧМ-2022.

"Я сказал, что бить должен Неймар. Это вина Тите. Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты не заслуживаешь быть там. Ты должен был позволить Неймару пробить пенальти.

Ты, осел, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку. Ты не думаешь о людях, о людях на улице, ты идиот.

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Я просто подумал: первый пенальти, пусть Неймар. Он не сделал этого, и мы промахнулись. Затем он ставит Маркиньоса. Нет, ставь Неймара, забей гол, ты, имбецил.

Ты худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь вставлять игрокам палки в колеса. Но ты самый большой позор в стране, Тите", – заявил Нето в интервью ESPN.

Напомним, бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2. 120 минут встречи завершились вничью 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тите сборная Бразилии

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