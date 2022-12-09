Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча 09.12.2022 ЧМ-2022
В пятницу, 9 декабря, в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2022 года состоялся матч между сборными Хорватии и Бразилии.
За 90 минут основного игрового времени команды не сумели определить победителя. В конце первого овертайма Неймар подарил "пентакампеонам" лидерство. Однако они его не сумели удержать - за три минуты до конца поединка Бруно Петкович восстановил паритет.
В серии послематчевых пенальти хорваты вновь переиграли своего оппонента, выйдя в полуфинал мундиаля во второй раз подряд.
Вашему вниманию видео всех голов матча Хорватия - Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022:
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Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1 по пен. 4:2)
Голы: Петкович, 117 - Неймар, 105+1.
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 9 - 19
Удары в створ: 1 - 11
Фолы: 22 - 24
Атаки: 124 - 156
Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110) - Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106), Модрич - Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перишич.
Бразилия: Алиссон - Милитао (Алекс Сандро, 106), Маркиньос, Силва, Данилу - Каземиро, Пакета (Фред, 106), Неймар - Рафинья (Антони, 56), Ришарлисон (Педру, 84), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).
Предупреждения: Брозович, Петкович - Данилу, Каземиро, Маркиньос.