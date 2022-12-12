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Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени

Футболист посчитал, что природного таланта будет достаточно, но тренер был другого мнения.
Сегодня, 11:36
Джованни Рейна / Getty Images
Джованни Рейна / Getty Images

Ожидалось, что на чемпионате мира в Катаре сможет проявить себя один из главных талантов сборной США Джованни Рейна, но этого так и не произошло. За весь турнир хавбек дортмундской Боруссии сыграл всего 53 минуты, два раза выйдя на замену.

По информации журналиста The Athletic Пола Тенорио, это связано с воспитательскими мерами. Сообщается, что главный тренер сборной США Грегг Берхальтер был недоволен самоотдачей 20-летнего футболиста на тренировках.

Еще во время подготовки к турниру Рейна не выкладывался как на тренировках, так и в матче против катарского клуба Аль-Гарафа 17 ноября. Это вызвало сильное разочарование в игроке со стороны других игроков сборной.

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Недостаток усилий был настолько выражен, что было неясно, оберегал ли он себя от травмы или просто расстраивался из-за того, что он не был выбран в качестве игрока стартового состава на игру против сборной Уэльса в первом туре группового этапа.

Драма вокруг Рейны достигла апогея во время игры против Уэльса, когда игрок бросил свои щитки после того, как его не выпустили на замену, а затем на тренировке после матча, где Джованни продолжил лениться.

Сообщается, что, в конце концов, игрок принес свои извинения, однако его агент обвинил Федерацию футбола США в том, в каком свете они выставили данную ситуацию, взвалив всю вину на Рейну.

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Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени
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