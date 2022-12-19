Сабалета: Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта

Аргентинец в восторге от проделанной работы своего соотечественника.

Бывший футболист Манчестер Сити Пабло Сабалета высоко оценил работу главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

"Блистательно. Видеть, как все игроки беспрестанно празднуют… Футболисты, страна – мы просто ждали подобного момента.

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Скалони сегодня принял несколько умных решений. Он выпустил Дибалу на серию пенальти. Невероятно, что Скалони выигрывает Кубок Америки и чемпионат мира, не имея никакого опыта", – заявил Сабалета в интервью BBC Sport.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира под руководством 44-летнего специалиста, обыграв в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2).