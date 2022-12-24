ФИФА ответила на вопрос о договорных матчах на ЧМ-2022

Турнир прошел легально и на честных основаниях.

Чемпионат мира по футболу-2022, который проходил в Катаре, подошел к своему концу.

Международная федерация футбола после проведения международного турнира опубликовала отчет по всем 64 матчам.

По заявлению организации, на мундиале не было ни одного договорного матча на ЧМ-2022 не было. Такой вывод был сделан по итогам работы многосторонней целевой группы.

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Отмечается, что в рамках работы группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследование и наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угрозы манипулирования результатом не было обнаружено.

Напомним, что в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Победителем встречи стала латиноамериканская команда.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар попал на поле после финала ЧМ-2022.