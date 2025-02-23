НХЛ: Флорида уступила Сиэтлу, Виннипег обыграл Сент-Луис, победы Далласа, Торонто и Вегаса
В ночь на воскресенье, 23 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 22 февраля
Детройт – Миннесота – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Дебринкет (Тарасенко, Копп), 2:0 – 25 Ларкин (Рэймонд, Дебринкет), 2:1 – 28 Хиностроза (Болди), 3:1 – 41 Рэймонд (Кэйн, Ларкин), 3:2 – 53 Болди (Годро, Юханссон), 3:3 – 58 Фолиньо (Юханссон, Росси), 3:4 – 63 Росси (Эрикссон Эк)
Филадельфия – Эдмонтон – 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Мичков (Замула, Лоутон), 1:1 – 7 Клингберг (Браун, Эмберсон), 1:2 – 9 Драйзайтль (Клингберг, Савой), 2:2 – 21 Типпет, 3:2 – 27 Кутюрье (Мичков), 3:3 – 28 Экхольм (Драйзайтль), 4:3 – 32 Типпет (Кутюрье, Мичков), 5:3 – 35 Кузьменко (Ристолайнен, Конекны), 6:3 – 57 Ристолайнен (Кутюрье)
Питтсбург – Вашингтон – 3:8 (1:1, 1:5, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Фрэнк (Сандин, Манджипани), 1:1 – 18 Летанг (Томазино, Малкин), 1:2 – 21 Фегервары (Рэддиш, Дьюхэйм), 2:2 – 26 Кросби (Карлссон, Ракелль), 2:3 – 30 Чикран (Макмайкл, Дюбуа), 2:4 – 34 Чикран (ван Римсдайк, Дюбуа), 2:5 – 34 Протас (Карлсон, Сандин), 2:6 – 38 Уилсон (Рой, Фегервары), 2:7 – 53 Строум (Дюбуа, Рэддиш), 3:7 – 54 Хейнен (Хэйс, Томазино), 3:8 – 57 Дьюхэйм (Рой)
Баффало – Рейнджерс – 8:2 (5:0, 0:2, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Куинн, 2:0 – 11 Далин (Гринуэй), 3:0 – 15 Томпсон (Петерка), 4:0 – 17 Маклауд (Цукер, Далин), 5:0 – 18 Далин (Цукер, Томпсон), 5:1 – 25 Крайдер ( Миллер, Панарин), 5:2 – 31 Зибанежад ( Миллер, Фокс), 6:2 – 43 Томпсон (Кулих), 7:2 – 45 Маклауд (Пауэр, Цукер), 8:2 – 59 Йокихарью (Гилберт, Бенсон)
Нэшвилл – Колорадо – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 21 Малински (Пярссинен, Друэн), 1:1 – 21 Бэррон (Смит, Сиссонс), 2:1 – 49 Маршессо (Йоси, Шенн)
Флорида – Сиэтл – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Какко (Райт, Бенирс), 1:1 – 31 Луостаринен (Миккола, Лунделль), 1:2 – 47 Макканн (Райт, Ларссон)
Нью-Джерси – Даллас – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 3 Дадонов (Бурк, Дамба), 0:2 – 5 Харли (Джонстон, Дюшен), 1:2 – 50 Джек Хьюз (Братт, Хэмилтон), 1:3 – 50 Дюшен (Бенн), 2:3 – 51 Джек Хьюз (Хэмилтон, Братт), 2:4 – 59 Джонстон
Сент-Луис – Виннипег – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Элерс (Наместников, Перфетти), 1:1 – 15 Томас (Бучневич), 1:2 – 31 Виларди (Миллер, Шайфли), 2:2 – 41 Томас (Фаулер, Бучневич), 3:2 – 57 Бучневич (Сундквист, Томас), 3:3 – 59 Виларди (Перфетти, Коннор)
Бостон – Анахайм – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Зеграс (Карлссон, Лакомб), 0:2 – 19 Ватрано (Лакомб, Гудас), 1:2 – 29 Линдхольм (Лорей, Пастрняк), 2:2 – 58 Гики (Маршанд, Лорей), 2:3 – 63 Карлссон (Терри, Думулин)
Коламбус – Чикаго – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Джонсон (Веренски, Силлинджер), 2:0 – 21 Джонсон (Воронков, Веренски), 2:1 – 24 Смит (Назар, Влашич), 3:1 – 32 Матейчук, 4:1 – 53 Веренски (Силлинджер, Дженнер), 5:1 – 54 Фантилли (Воронков, Марченко)
Оттава – Монреаль – 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Галлахер, 0:2 – 4 Кофилд (Савар, Зекай), 1:2 – 13 Сэндерсон (Штюцле, Батерсон), 2:2 – 15 Штюцле, 2:3 – 16 Лайне (Сузуки, Хатсон), 2:4 – 25 Андерсон (Дворак, Галлахер), 2:5 – 31 Слафковски (Страбл, Сузуки)
Торонто – Каролина – 6:3 (4:0, 0:0, 2:3)
Шайбы: 1:0 – 2 Стивс (Таварес), 2:0 – 3 Хольмберг, 3:0 – 6 Кемпф (Стивс, Лоренц), 4:0 – 15 Таварес (Хольмберг, В. Нюландер), 4:1 – 52 Гостисбеер (Свечников, Ахо), 4:2 – 54 Свечников (Гостисбеер, Рантанен), 4:3 – 55 Слэвин (Бернс, Дж.Стаал), 5:3 – 58 Мэттьюс (Танев), 6:3 – 59 Хольмберг (В. Нюландер)
Лос-Анджелес – Юта – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Хэйтон (Гюнтер, Шмалц), 1:1 – 8 Даути (Эдмундсон, Фиала), 1:2 – 25 Хэйтон (Келлер, Шмалц), 2:2 – 28 Фиала (Даути, Копитар), 3:2 – 36 Лаферрье (Эдмундсон, Даути), 4:2 – 49 Льюис (Дано, Спенс), 4:3 – 51 Хэйтон (Дурзи, Карконе), 5:3 – 58 Андерсон (Дано)
Вегас – Ванкувер – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 26 Дебраск (Соуси, Шервуд), 1:1 – 31 Барбашев (Корчак, Олофссон), 2:1 – 41 Саад (Хауден, Уайтклауд), 3:1 – 59 Гертл (Руа, Хауден)
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