НХЛ: Флорида обыграла Филадельфию, Бостон в сложном матче вырвал победу у Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей третьего игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 10:03       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на 10 октября состоялись 14 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 10 октября

Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторс 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Флорида Пантерз — Филадельфия Флайерз 2:1 (0:0, 1:1, 1:3)

Баффало Сэйбрз — Нью-Йорк Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Бостон Брюинз — Чикаго Блэкхокс 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 1:0)

Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Девилз 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Нэшвилл Предаторз — Коламбус Блю Джекетс 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Виннипег Джетс — Даллас Старз 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)

Колорадо Эвеланш — Юта Мамонт 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Ванкувер Кэнакс — Калгари Флэймз 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

Сиэтл Кракен — Анахайм Дакс 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 0:1)

Напомним, что сезон в НХЛ стартовал накануне, на ISPORT можно ознакомиться с результатами второго игрового дня.

 

