НХЛ: Флорида обыграла Филадельфию, Бостон в сложном матче вырвал победу у Чикаго
В ночь на 10 октября состоялись 14 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей НХЛ за 10 октября
Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторс 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Флорида Пантерз — Филадельфия Флайерз 2:1 (0:0, 1:1, 1:3)
Баффало Сэйбрз — Нью-Йорк Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Бостон Брюинз — Чикаго Блэкхокс 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 1:0)
Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Девилз 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Нэшвилл Предаторз — Коламбус Блю Джекетс 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Виннипег Джетс — Даллас Старз 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Колорадо Эвеланш — Юта Мамонт 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Ванкувер Кэнакс — Калгари Флэймз 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Сиэтл Кракен — Анахайм Дакс 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ 0:1)
Напомним, что сезон в НХЛ стартовал накануне, на ISPORT можно ознакомиться с результатами второго игрового дня.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!