НХЛ: Бостон обыграл Вашингтон, две серии буллитов на четыре матча

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей второго игрового дня Национальной хоккейной лиги.
9 октября, 08:31       Автор: Василий Войтюк
Логан Томпсон / Getty Images

В ночь на 9 октября прошел второй игровой день регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги.

Главной сенсацией стало поражение одной из лучших команд прошлого сезона - Вашингтон Кепиталс - в матче против Бостона.

Результаты матчей НХЛ за 8 октября

Торонто – Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Вашингтон – Бостон 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Вегас - Лос-Анджелес 5:6 по буллитам (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, 1:2)

Эдмонтон – Калгари 3:4 по буллитам (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:2)

Напомним, что сезон в НХЛ стартовал накануне, на ISPORT можно ознакомиться с результатами первого игрового дня.

