НХЛ: Бостон обыграл Вашингтон, две серии буллитов на четыре матча
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей второго игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на 9 октября прошел второй игровой день регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги.
Главной сенсацией стало поражение одной из лучших команд прошлого сезона - Вашингтон Кепиталс - в матче против Бостона.
Результаты матчей НХЛ за 8 октября
Торонто – Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Вашингтон – Бостон 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Вегас - Лос-Анджелес 5:6 по буллитам (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, 1:2)
Эдмонтон – Калгари 3:4 по буллитам (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:2)
Напомним, что сезон в НХЛ стартовал накануне, на ISPORT можно ознакомиться с результатами первого игрового дня.
