НХЛ: Лос-Анджелес в сухую уничтожил Миннесоту, Торонто разгромило Вашингтон

В рамках очередного игрового дня в ночь с 20 на 21 марта в НХЛ состоялось всего 3 матча.

Вашингтон - Торонто 3:7

Шайбы: овечкин, 29, 46, МакМайкл, 33 - Мэттьюс, 1, 32, Нюландер, 21, МакКейб, 39, Макманн, 47, Бертуцци, 49, Таварес, 56

Даллас - Аризона 5:2

Шайбы: Станковен, 27, Бенн, 31, Сегин, 32, Робертсон, 44, Смит, 45 - Келлер, 19, Бьюгстад, 48

Лос-Анджелес - Миннесота 6:0

Шайбы: Дано, 5, Фиала, 15, Арвидсон, 16, Рой, 21, Спенс, 27, Копитар, 37

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