НХЛ: Юта уступила Торонто, Сиэттл без шансов проиграл Сан-Хосе

Продолжаются баталии в Национальной Хоккейной Лиге в рамках регулярного сезона.

В ночь на 6 ноября прошло пять матчей и лишь в одном из них было что-то, похожее на интригу - Торонто вдома обыграл Юту, оформив победу в последнем периоде.

Остальные же матчи завершились победой одной из команд минимум с разницей в три шайбы.

Торонто Мэйпл Лифс - Юта Мамонт – 5:3

Шайбы:

18:49 Карконе (Крауз) – 0:1,

24:46 Нюландер (Найз, Таварес) – 1:1,

28:56 Мэттьюс (Маччелли, Маккейб) – 2:1,

36:27 Сергачев (Симашев) – 2:2,

48:06 Таварес (Макмэнн, Экман-Ларссон) – 3:2,

55:40 Маччелли (Джошуа, Райлли) – 4:2,

57:01 Найз (Нюландер, Маккейб) – 5:2,

58:53 Гюнтер (Шмидт, Марино) – 5:3.

Вашингтон Кэпиталз – Сент-Луис Блюз – 6:1

Шайбы:

09:50 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 1:0, в большинстве,

22:39 Овечкин (Чикран) – 2:0,

24:33 Бовилье (Чикран) – 3:0,

29:28 Карлсон (Леонард, Фегервары) – 4:0,

36:20 Бовилье – 5:0,

40:37 Торопченко (Сутер, Фаулер) – 5:1, в меньшинстве,

49:00 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 6:1.

Калгари Флеймз – Коламбус Блю Джекетс – 5:1

Шайбы:

00:56 Фрост (Юбердо, Коронато) – 1:0,

01:32 Колман (Генли, Гонзек) – 2:0,

06:57 Марченко (Дженнер) - 2:1, в меньшинстве,

27:47 Кадри (Фараби, Андерссон) – 3:1,

28:24 Клапка (Кузнецов) – 4:1,

59:11 Баклунд – 5:1

Ванкувер Кенакс – Чикаго Блэкхоукс – 2:5

Шайбы:

43:06 Бертуцци (Гризлик, Мерфи) – 0:1,

46:46 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 0:2, в большинстве,

47:39 Михеев (Донато, Мур) – 0:3,

51:37 Бертуцци (Кревье, Донато) – 0:4,

56:49 Рятю (Жозеф) – 1:4,

58:00 Кейн (Куин Гьюз, Вилландер) – 2:4,

59:00 Бедард (Найт) - 2:5.

Сиэтл Кракен – Сан-Хосе Шаркс – 1:6

Шайбы:

01:08 Селебрини (Тоффоли, Клингберг) – 0:1,

16:30 Винтертон (Линдгрен, Райт) – 1:1,

18:42 Кардвелл (Веннберг, Скиннер) – 1:2,

31:21 Клингберг (Смит, Селебрини) – 1:3, в большинстве,

41:02 Смит (Ферраро, Селебрини) – 1:4,

43:24 Делландреа (Граф) – 1:5, в меньшинстве,

43:54 Тоффоли (Мухамадуллин) – 1:6.

