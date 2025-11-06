iSport.ua
НХЛ: Юта уступила Торонто, Сиэттл без шансов проиграл Сан-Хосе

Состоялось несколько матчей регулярного чемпионата.
Вчера, 09:31       Автор: Василий Войтюк
Продолжаются баталии в Национальной Хоккейной Лиге в рамках регулярного сезона.

В ночь на 6 ноября прошло пять матчей и лишь в одном из них было что-то, похожее на интригу - Торонто вдома обыграл Юту, оформив победу в последнем периоде.

Остальные же матчи завершились победой одной из команд минимум с разницей в три шайбы.

Торонто Мэйпл Лифс - Юта Мамонт – 5:3

Шайбы:

  • 18:49 Карконе (Крауз) – 0:1,
  • 24:46 Нюландер (Найз, Таварес) – 1:1,
  • 28:56 Мэттьюс (Маччелли, Маккейб) – 2:1,
  • 36:27 Сергачев (Симашев) – 2:2,
  • 48:06 Таварес (Макмэнн, Экман-Ларссон) – 3:2,
  • 55:40 Маччелли (Джошуа, Райлли) – 4:2,
  • 57:01 Найз (Нюландер, Маккейб) – 5:2,
  • 58:53 Гюнтер (Шмидт, Марино) – 5:3.

Вашингтон Кэпиталз – Сент-Луис Блюз – 6:1

Шайбы:

  • 09:50 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 1:0, в большинстве,
  • 22:39 Овечкин (Чикран) – 2:0,
  • 24:33 Бовилье (Чикран) – 3:0,
  • 29:28 Карлсон (Леонард, Фегервары) – 4:0,
  • 36:20 Бовилье – 5:0,
  • 40:37 Торопченко (Сутер, Фаулер) – 5:1, в меньшинстве,
  • 49:00 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 6:1.

Калгари Флеймз – Коламбус Блю Джекетс – 5:1

Шайбы:

  • 00:56 Фрост (Юбердо, Коронато) – 1:0,
  • 01:32 Колман (Генли, Гонзек) – 2:0,
  • 06:57 Марченко (Дженнер) - 2:1, в меньшинстве,
  • 27:47 Кадри (Фараби, Андерссон) – 3:1,
  • 28:24 Клапка (Кузнецов) – 4:1,
  • 59:11 Баклунд – 5:1

Ванкувер Кенакс – Чикаго Блэкхоукс – 2:5

Шайбы:

  • 43:06 Бертуцци (Гризлик, Мерфи) – 0:1,
  • 46:46 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 0:2, в большинстве,
  • 47:39 Михеев (Донато, Мур) – 0:3,
  • 51:37 Бертуцци (Кревье, Донато) – 0:4,
  • 56:49 Рятю (Жозеф) – 1:4,
  • 58:00 Кейн (Куин Гьюз, Вилландер) – 2:4,
  • 59:00 Бедард (Найт) - 2:5.

Сиэтл Кракен – Сан-Хосе Шаркс – 1:6

Шайбы:

  • 01:08 Селебрини (Тоффоли, Клингберг) – 0:1,
  • 16:30 Винтертон (Линдгрен, Райт) – 1:1,
  • 18:42 Кардвелл (Веннберг, Скиннер) – 1:2,
  • 31:21 Клингберг (Смит, Селебрини) – 1:3, в большинстве,
  • 41:02 Смит (Ферраро, Селебрини) – 1:4,
  • 43:24 Делландреа (Граф) – 1:5, в меньшинстве,
  • 43:54 Тоффоли (Мухамадуллин) – 1:6.

