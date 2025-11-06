НХЛ: Юта уступила Торонто, Сиэттл без шансов проиграл Сан-Хосе
Продолжаются баталии в Национальной Хоккейной Лиге в рамках регулярного сезона.
В ночь на 6 ноября прошло пять матчей и лишь в одном из них было что-то, похожее на интригу - Торонто вдома обыграл Юту, оформив победу в последнем периоде.
Остальные же матчи завершились победой одной из команд минимум с разницей в три шайбы.
Торонто Мэйпл Лифс - Юта Мамонт – 5:3
Шайбы:
- 18:49 Карконе (Крауз) – 0:1,
- 24:46 Нюландер (Найз, Таварес) – 1:1,
- 28:56 Мэттьюс (Маччелли, Маккейб) – 2:1,
- 36:27 Сергачев (Симашев) – 2:2,
- 48:06 Таварес (Макмэнн, Экман-Ларссон) – 3:2,
- 55:40 Маччелли (Джошуа, Райлли) – 4:2,
- 57:01 Найз (Нюландер, Маккейб) – 5:2,
- 58:53 Гюнтер (Шмидт, Марино) – 5:3.
Вашингтон Кэпиталз – Сент-Луис Блюз – 6:1
Шайбы:
- 09:50 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 1:0, в большинстве,
- 22:39 Овечкин (Чикран) – 2:0,
- 24:33 Бовилье (Чикран) – 3:0,
- 29:28 Карлсон (Леонард, Фегервары) – 4:0,
- 36:20 Бовилье – 5:0,
- 40:37 Торопченко (Сутер, Фаулер) – 5:1, в меньшинстве,
- 49:00 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 6:1.
Калгари Флеймз – Коламбус Блю Джекетс – 5:1
Шайбы:
- 00:56 Фрост (Юбердо, Коронато) – 1:0,
- 01:32 Колман (Генли, Гонзек) – 2:0,
- 06:57 Марченко (Дженнер) - 2:1, в меньшинстве,
- 27:47 Кадри (Фараби, Андерссон) – 3:1,
- 28:24 Клапка (Кузнецов) – 4:1,
- 59:11 Баклунд – 5:1
Ванкувер Кенакс – Чикаго Блэкхоукс – 2:5
Шайбы:
- 43:06 Бертуцци (Гризлик, Мерфи) – 0:1,
- 46:46 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 0:2, в большинстве,
- 47:39 Михеев (Донато, Мур) – 0:3,
- 51:37 Бертуцци (Кревье, Донато) – 0:4,
- 56:49 Рятю (Жозеф) – 1:4,
- 58:00 Кейн (Куин Гьюз, Вилландер) – 2:4,
- 59:00 Бедард (Найт) - 2:5.
Сиэтл Кракен – Сан-Хосе Шаркс – 1:6
Шайбы:
- 01:08 Селебрини (Тоффоли, Клингберг) – 0:1,
- 16:30 Винтертон (Линдгрен, Райт) – 1:1,
- 18:42 Кардвелл (Веннберг, Скиннер) – 1:2,
- 31:21 Клингберг (Смит, Селебрини) – 1:3, в большинстве,
- 41:02 Смит (Ферраро, Селебрини) – 1:4,
- 43:24 Делландреа (Граф) – 1:5, в меньшинстве,
- 43:54 Тоффоли (Мухамадуллин) – 1:6.
