НХЛ: Тампа обыграла Бостон, Колорадо уступил Вегасу, победы Оттавы, Каролины и Далласа

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Вегас обыграл Колорадо / Getty Images
Вегас обыграл Колорадо / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 11 апреля

Бостон – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Айлендерс – Оттава – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Питтсбург – Вашингтон – 3:6 (0:0, 3:4, 0:2)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Юта – Каролина – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Чикаго – Сент-Луис – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Даллас – Рейнджерс – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Нэшвилл – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Детройт – Нью-Джерси – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Сиэтл – Калгари – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Виннипег – Филадельфия – 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Монреаль – Коламбус – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Торонто – Флорида – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Колорадо – Вегас – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе – Ванкувер – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

