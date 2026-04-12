НХЛ: Тампа обыграла Бостон, Колорадо уступил Вегасу, победы Оттавы, Каролины и Далласа
В ночь на воскресенье, 12 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 11 апреля
Бостон – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Айлендерс – Оттава – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Питтсбург – Вашингтон – 3:6 (0:0, 3:4, 0:2)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Юта – Каролина – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Чикаго – Сент-Луис – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Даллас – Рейнджерс – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Нэшвилл – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Детройт – Нью-Джерси – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Сиэтл – Калгари – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Виннипег – Филадельфия – 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
Монреаль – Коламбус – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Торонто – Флорида – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Колорадо – Вегас – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе – Ванкувер – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
