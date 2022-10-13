НХЛ: Монреаль сенсационно обыграл Торонто, Анахайм дожал Сиэтл
В среду, 12 октября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны шесть матчей.
Вашингтон сенсационно уступил Бостону, Колорадо спокойно победил Чикаго, Анахайм в овертайме справился с Сиэтлом, Эдмонтон дожал Ванкувер, Каролина уверенно обыграла Коламбус, а Монреаль добыл волевую победу над Торонто.
Вашингтон – Бостон – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 8 Бержерон (Крейчи, Пастрняк), 0:2 – 16 Пастрняк (Клифтон, Крейчи), 0:3 – 27 Холл (Райлли, Пастрняк), 1:3 – 28 Манта (Густафссон, Строум), 2:3 – 33 Шири (Дауд), 2:4 – 57 Крейчи (Заха, Пастрняк), 2:5 – 59 Линдхольм ()
Монреаль – Торонто – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 12 Бантинг (Броди, Марнер), 1:1 – 22 Кофилд (Савар, Сузуки), 1:2 – 30 Мальгин (В. Нюландер, Таварес), 2:2 – 36 Кофилд (), 3:2 – 58 Монахан (Дак, Харрис), 3:3 – 59 В. Нюландер (Райлли, Таварес), 4:3 – 60 Андерсон (Сузуки)
Каролина – Коламбус – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 22 Лайне (Веренски), 1:1 – 26 Джарвис (), 2:1 – 39 Шей (Котканиеми, Нечас), 3:1 – 47 Нечас (Степан, Мартинук), 4:1 – 50 Свечников (Штястны, Нечас)
Колорадо – Чикаго – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Кольяно (Тэйвс, Маккиннон), 1:1 – 16 Тэйвс (Атанасиу, Курашев), 2:1 – 18 Ничушкин (Лехконен, Рантанен), 3:1 – 24 Лехконен (Маккиннон, Рантанен), 4:1 – 31 Лехконен (Макар, Рантанен), 4:2 – 42 Доми (Кэйн, Джонсон), 5:2 – 58 Ничушкин (Рантанен, Макар)
Эдмонтон – Ванкувер – 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Петтерссон (), 0:2 – 3 Миллер (Хьюз, Босер), 0:3 – 22 Кузьменко (Хорват, Миллер), 1:3 – 25 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид), 2:3 – 35 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль), 3:3 – 40 Нерс (Драйзайтль), 4:3 – 56 Макдэвид (Хайман), 5:3 – 60 Макдэвид (Нерс, Кэйн)
Анахайм – Сиэтл – 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Терри (Строум, Мактавиш), 1:1 – 11 Макканн (Шульц, Бенирс), 1:2 – 22 Бураковски (Данн), 1:3 – 27 Бьоркстранн (Донато, Шульц), 2:3 – 39 Строум (Зеграс, Мактавиш), 2:4 – 45 Бенирс (Соуси, Шварц), 3:4 – 50 Ватрано (Клингберг, Строум), 4:4 – 54 Зеграс (Клингберг, Терри), 5:4 – 62 Терри (Гибсон)