НХЛ: Рейнджерс победили Ванкувер, Даллас разобрался с Миннесотой
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 8 февраля.
В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.
Рейнджерс – Ванкувер – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Крайдер (Миллер, Трочек), 2:0 – 9 Хитил (Миллер, Какко), 2:1 – 18 Гарланд (Хьюз), 3:1 – 27 Лафреньер (Миллер, Труба), 3:2 – 37 Подколзин (Миллер), 4:2 – 57 Зибанежад (Панарин, Труба), 4:3 – 57 Петтерссон (Босер, Хьюз)
Даллас – Миннесота – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 22 Бенн (Линделль, Джонстон), 2:0 – 26 Факса (Марчмент, Сегин), 3:0 – 31 Хаканпя (Робертсон, Хинтц), 3:1 – 39 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов), 4:1 – 58 Хинтц (Робертсон)