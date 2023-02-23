НХЛ: Айлендерс одержали победу над Виннипегом, Даллас проиграл Чикаго
В среду, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны три матча.
Айлендерс – Виннипег – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 18 Ао (Нелсон), 1:1 – 25 Элерс (Коннор, Моррисси), 2:1 – 50 Хольмстрем (Мартин, Хорват)
Аризона – Калгари – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 5 Лучич (Льюис, Дюр), 1:1 – 22 Шмалц (Вялимяки, Келлер), 2:1 – 30 Келлер, 3:1 – 32 Маччелли, 3:2 – 34 Линдхольм (Тоффоли, Кадри), 3:3 – 35 Тоффоли (Линдхольм, Дюбе), 3:4 – 45 Пеллетье (Дюбе, Хэнифин), 3:5 – 46 Дюр (Уигар, Танев), 3:6 – 57 Баклунд (Манджипани, Пеллетье)
Даллас – Чикаго – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Сегин, 2:0 – 15 Бенн (Гурьянов), 3:0 – 25 Робертсон (Бенн, Хейсканен), 3:1 – 31 Доми (Джонс, Кэйн), 3:2 – 36 Кэйн (Доми), 3:3 – 39 Кэйн (Джонс, Курашев), 3:4 – 45 Доми