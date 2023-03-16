НХЛ: Колорадо по буллитам победил Торонто, Сент-Луис и Миннесота забросили на двоих 13 шайб
В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 15 марта
Торонто – Колорадо – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Райлли (Йернкрук, Марнер), 1:1 – 14 Рантанен (Маккиннон, Макар)
Вашингтон – Баффало – 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Любушкин (Стиллман, Кребс), 0:2 – 8 Петерка (Куинн), 1:2 – 10 Оши (Овечкин, Строум), 1:3 – 18 Джост, 2:3 – 41 Кузнецов (Оши, Алексеев), 2:4 – 45 Гиргенсонс (Пауэр, Кребс), 3:4 – 50 Овечкин (Строум, ван Римсдайк), 4:4 – 58 Уилсон ( Бэкстрем)
Сент-Луис – Миннесота – 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Бучневич (Такер, Крюг), 1:1 – 12 Эрикссон Эк (Хартман, Болди), 2:1 – 14 Врана (Биннингтон, Крюг), 3:1 – 17 Врана (Шенн, Кайру), 3:2 – 24 Клингберг (Эрикссон Эк, Юханссон), 3:3 – 26 Сундквист (Стил), 3:4 – 26 Шоу (Эрикссон Эк, Ривс), 4:4 – 31 Бучневич (Крюг, Томас), 4:5 – 32 Хартман (Зукарелло-Асен), 4:6 – 34 Голигоски (Стил, Болди), 4:7 – 42 Ривс (Дьюар, Голигоски), 4:8 – 48 Хартман, 5:8 – 54 Бучневич (Томас, Фолк)
Анахайм – Айлендерс – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
Шайбы: 1:0 – 1 Джонс (Терри, Фаулер), 1:1 – 12 Палмиери (Пелек, Энгвалл), 2:1 – 17 Шаттенкирк (Строум, Зеграс), 2:2 – 29 Фашинг (Ао, Паризе), 2:3 – 39 Нелсон (Палмиери, Пелек), 2:4 – 42 Энгвалл (Палмиери), 2:5 – 49 Нелсон (Добсон, Палмиери), 2:6 – 52 Паризе (Пажо), 3:6 – 55 Шаттенкирк (Комтуа, Ватрано)