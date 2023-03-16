iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Колорадо по буллитам победил Торонто, Сент-Луис и Миннесота забросили на двоих 13 шайб

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 15 марта.
Сегодня, 08:26
Колорадо одолел Торонто / Getty Images
Колорадо одолел Торонто / Getty Images

В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 15 марта

Торонто – Колорадо – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Райлли (Йернкрук, Марнер), 1:1 – 14 Рантанен (Маккиннон, Макар)

Вашингтон – Баффало – 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Любушкин (Стиллман, Кребс), 0:2 – 8 Петерка (Куинн), 1:2 – 10 Оши (Овечкин, Строум), 1:3 – 18 Джост, 2:3 – 41 Кузнецов (Оши, Алексеев), 2:4 – 45 Гиргенсонс (Пауэр, Кребс), 3:4 – 50 Овечкин (Строум, ван Римсдайк), 4:4 – 58 Уилсон ( Бэкстрем)

Сент-Луис – Миннесота – 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Бучневич (Такер, Крюг), 1:1 – 12 Эрикссон Эк (Хартман, Болди), 2:1 – 14 Врана (Биннингтон, Крюг), 3:1 – 17 Врана (Шенн, Кайру), 3:2 – 24 Клингберг (Эрикссон Эк, Юханссон), 3:3 – 26 Сундквист (Стил), 3:4 – 26 Шоу (Эрикссон Эк, Ривс), 4:4 – 31 Бучневич (Крюг, Томас), 4:5 – 32 Хартман (Зукарелло-Асен), 4:6 – 34 Голигоски (Стил, Болди), 4:7 – 42 Ривс (Дьюар, Голигоски), 4:8 – 48 Хартман, 5:8 – 54 Бучневич (Томас, Фолк)

Анахайм – Айлендерс – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Джонс (Терри, Фаулер), 1:1 – 12 Палмиери (Пелек, Энгвалл), 2:1 – 17 Шаттенкирк (Строум, Зеграс), 2:2 – 29 Фашинг (Ао, Паризе), 2:3 – 39 Нелсон (Палмиери, Пелек), 2:4 – 42 Энгвалл (Палмиери), 2:5 – 49 Нелсон (Добсон, Палмиери), 2:6 – 52 Паризе (Пажо), 3:6 – 55 Шаттенкирк (Комтуа, Ватрано)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колорадо Торонто Мэйпл Лифс

Статьи по теме

НХЛ: Победы Бостона, Колорадо и Тампы, Торонто забросил семь шайб Эдмонтону НХЛ: Победы Бостона, Колорадо и Тампы, Торонто забросил семь шайб Эдмонтону
НХЛ: Торонто одолел Нью-Джерси, Колорадо разбил Сан-Хосе НХЛ: Торонто одолел Нью-Джерси, Колорадо разбил Сан-Хосе
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:20
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Европа10:09
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Европа09:57
Кто выиграет Золотой мяч 2023: У Холанда и Месси нет конкурентов
Биатлон09:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина09:42
Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
Бокс09:41
"У нас все готово": Команда Усика ждет согласия Фьюри на бой
Лига Европы09:30
Бросить вызов всему и всем: Анонс и прогноз на матч Фейеноорд - Шахтер в Лиге Европы
Лига Чемпионов09:20
Лидер Наполи: Мы можем выиграть ЛЧ в этом году
Лига Европы09:10
Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы
Лига Чемпионов08:58
"Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK