Кубок Стэнли: Вегас, Торонто и Нью-Джерси одержали победы в овертаймах
Минувшей ночью в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся ряд матчей со множеством овертаймов.
Так, Вегасу, который в третьем периоде умудрился упустить преимущество в три шайбы, понадобилось два овертайма, чтобы победить Виннипег.
Торонто и Нью-Джерси оказались более быстрыми - они потратили на своих соперников всего по одному овертайму. Колорадо в свою очередь успел вырвать победу у Сиэтла в основное время.
Виннипег – Вегас – 4:5 2ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 2 Стивенсон (Теодор, Стоун)
0:2 – 6 Айкел (Пьетранжело, Стивенсон)
1:2 – 9 Коннор (Диллон, Демело)
1:3 – 30 Айкел (Смит, Пьетранжело)
1:4 – 37 Колесар (Амадио, Айкел)
2:4 – 42 Нидеррайтер (Пионк, Дюбуа)
3:4 – 54 Шайфли (Коннор, Пионк)
4:4 – 59 Лаури (Пионк, Наместников)
4:5 – 83 Амадио (Барбашев)
Счет в серии: Вегас ведет 1-2
Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 3 Аччари (О′Райлли, Найз)
1:1 – 4 Сирелли (Хэйгл, Киллорн)
1:2 – 11 Мэттьюс (Йернкрук, Марнер)
2:2 – 19 Хэйгл (Колтон, Перри)
3:2 – 33 Рэддиш (Стэмкос, Кучеров)
3:3 – 59 О′Райлли (Марнер, В. Нюландер)
3:4 – 79 Райлли (О′Райлли)
Счет в серии: Торонто ведет 1-2
Рейнджерс – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 23 Крайдер (Кэйн, Зибанежад)
1:1 – 30 Хьюз (Братт, Хэмилтон)
1:2 – 71 Хэмилтон (Хишир, Братт)
Счет в серии: Рейнджерс ведут 2-1
Сиэтл – Колорадо – 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)
1:0 – 6 Шварц (Веннберг, Шульц)
1:1 – 16 Комфер (Лехконен, Макар)
1:2 – 19 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)
1:3 – 24 Макар (Ньюхук)
2:3 – 32 Олексяк (Бьоркстранн, Гурде)
3:3 – 33 Бенирс (Эберле, Макканн)
3:4 – 43 Рантанен (Тэйвс)
3:5 – 44 Маккиннон (Родригес, Байрэм)
3:6 – 57 Рантанен (Лехконен)
4:6 – 59 Шварц (Шульц)
Счет в серии: Колорадо ведет 2-1