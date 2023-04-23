iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас, Торонто и Нью-Джерси одержали победы в овертаймах

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 09:17
Рейнджерс - Девилз / Getty Images
Рейнджерс - Девилз / Getty Images

Минувшей ночью в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся ряд матчей со множеством овертаймов.

Так, Вегасу, который в третьем периоде умудрился упустить преимущество в три шайбы, понадобилось два овертайма, чтобы победить Виннипег.

Торонто и Нью-Джерси оказались более быстрыми - они потратили на своих соперников всего по одному овертайму. Колорадо в свою очередь успел вырвать победу у Сиэтла в основное время.

Виннипег – Вегас – 4:5 2ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 2 Стивенсон (Теодор, Стоун)
0:2 – 6 Айкел (Пьетранжело, Стивенсон)
1:2 – 9 Коннор (Диллон, Демело)
1:3 – 30 Айкел (Смит, Пьетранжело)
1:4 – 37 Колесар (Амадио, Айкел)
2:4 – 42 Нидеррайтер (Пионк, Дюбуа)
3:4 – 54 Шайфли (Коннор, Пионк)
4:4 – 59 Лаури (Пионк, Наместников)
4:5 – 83 Амадио (Барбашев)

Счет в серии: Вегас ведет 1-2

Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 3 Аччари (О′Райлли, Найз)
1:1 – 4 Сирелли (Хэйгл, Киллорн)
1:2 – 11 Мэттьюс (Йернкрук, Марнер)
2:2 – 19 Хэйгл (Колтон, Перри)
3:2 – 33 Рэддиш (Стэмкос, Кучеров)
3:3 – 59 О′Райлли (Марнер, В. Нюландер)
3:4 – 79 Райлли (О′Райлли)

Счет в серии: Торонто ведет 1-2

Рейнджерс – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 23 Крайдер (Кэйн, Зибанежад)
1:1 – 30 Хьюз (Братт, Хэмилтон)
1:2 – 71 Хэмилтон (Хишир, Братт)

Счет в серии: Рейнджерс ведут 2-1

Сиэтл – Колорадо – 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

1:0 – 6 Шварц (Веннберг, Шульц)
1:1 – 16 Комфер (Лехконен, Макар)
1:2 – 19 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)
1:3 – 24 Макар (Ньюхук)
2:3 – 32 Олексяк (Бьоркстранн, Гурде)
3:3 – 33 Бенирс (Эберле, Макканн)
3:4 – 43 Рантанен (Тэйвс)
3:5 – 44 Маккиннон (Родригес, Байрэм)
3:6 – 57 Рантанен (Лехконен)
4:6 – 59 Шварц (Шульц)

Счет в серии: Колорадо ведет 2-1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли

Статьи по теме

Назван самый ценный игрок плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Назван самый ценный игрок плей-офф НХЛ сезона-2021/22
Кубок Стэнли: календарь, расписание и результаты матчей Кубок Стэнли: календарь, расписание и результаты матчей
Колорадо стал обладателем Кубка Стэнли-2022 Колорадо стал обладателем Кубка Стэнли-2022
Кубок Стэнли: Тампа обыграла Колорадо и сократила отставание в финальной серии Кубок Стэнли: Тампа обыграла Колорадо и сократила отставание в финальной серии
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА10:59
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: путбэк от ЛеБрона, Харден сломал оппоненту голеностопы
НБА10:49
Cестру одного из лучших баскетболистов НБА приговорили к пожизненному заключению
Европа10:43
Футбол сегодня: Брайтон и МЮ сразятся за финал кубка Англии, Ювентус примет в гостях Наполи
Европа10:31
ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт
Бокс10:18
Соперник украинца Шевадзуцкого вызвал на бой Усика
Бокс10:01
Кордина вернул себе титул чемпиона IBF, победив Рахимова по очкам
Бокс09:46
Поляк Розански размазал хорватского оппонента в бою за титул чемпиона мира по версии WBC
НХЛ09:32
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
НБА09:27
Плей-офф НБА: Филадельфия вышла во второй раунд
Бокс09:23
Шевадзуцкий потерпел первое поражение в профессиональной карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK