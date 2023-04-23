Кубок Стэнли: Вегас, Торонто и Нью-Джерси одержали победы в овертаймах

Минувшей ночью в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся ряд матчей со множеством овертаймов.

Так, Вегасу, который в третьем периоде умудрился упустить преимущество в три шайбы, понадобилось два овертайма, чтобы победить Виннипег.

Торонто и Нью-Джерси оказались более быстрыми - они потратили на своих соперников всего по одному овертайму. Колорадо в свою очередь успел вырвать победу у Сиэтла в основное время.

Виннипег – Вегас – 4:5 2ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 2 Стивенсон (Теодор, Стоун)

0:2 – 6 Айкел (Пьетранжело, Стивенсон)

1:2 – 9 Коннор (Диллон, Демело)

1:3 – 30 Айкел (Смит, Пьетранжело)

1:4 – 37 Колесар (Амадио, Айкел)

2:4 – 42 Нидеррайтер (Пионк, Дюбуа)

3:4 – 54 Шайфли (Коннор, Пионк)

4:4 – 59 Лаури (Пионк, Наместников)

4:5 – 83 Амадио (Барбашев)

Счет в серии: Вегас ведет 1-2

Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 3 Аччари (О′Райлли, Найз)

1:1 – 4 Сирелли (Хэйгл, Киллорн)

1:2 – 11 Мэттьюс (Йернкрук, Марнер)

2:2 – 19 Хэйгл (Колтон, Перри)

3:2 – 33 Рэддиш (Стэмкос, Кучеров)

3:3 – 59 О′Райлли (Марнер, В. Нюландер)

3:4 – 79 Райлли (О′Райлли)

Счет в серии: Торонто ведет 1-2

Рейнджерс – Нью-Джерси – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 23 Крайдер (Кэйн, Зибанежад)

1:1 – 30 Хьюз (Братт, Хэмилтон)

1:2 – 71 Хэмилтон (Хишир, Братт)

Счет в серии: Рейнджерс ведут 2-1

Сиэтл – Колорадо – 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

1:0 – 6 Шварц (Веннберг, Шульц)

1:1 – 16 Комфер (Лехконен, Макар)

1:2 – 19 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)

1:3 – 24 Макар (Ньюхук)

2:3 – 32 Олексяк (Бьоркстранн, Гурде)

3:3 – 33 Бенирс (Эберле, Макканн)

3:4 – 43 Рантанен (Тэйвс)

3:5 – 44 Маккиннон (Родригес, Байрэм)

3:6 – 57 Рантанен (Лехконен)

4:6 – 59 Шварц (Шульц)

Счет в серии: Колорадо ведет 2-1