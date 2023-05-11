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Кубок Стэнли: Торонто одержал первую победу над Флоридой, Эдмонтон сравнял счет в серии с Вегасом

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:35
Эдмонтон обыграл Вегас / Getty Images
Эдмонтон обыграл Вегас / Getty Images

В среду, 10 мая, в рамках плей-офф НХЛ были сыграны два матча.

В четвертых поединках второго раунда Кубка Стэнли Торонто одержал первую победу в противостоянии с Флоридой, обыграв соперника 2:1, а Эдмонтон одолел 4:1 Вегас и сравнял счет в серии.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 10 мая

Флорида – Торонто – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 23 В. Нюландер (Марнер, Бантинг), 0:2 – 50 Марнер (Маккейб), 1:2 – 52 Райнхарт (Беннетт, Ткачак)

Счет в серии: 3-1

Эдмонтон – Вегас – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Бьюгстэд (Костин), 2:0 – 7 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:0 – 13 Экхольм (Ямамото, Драйзайтль), 4:0 – 34 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Макдэвид), 4:1 – 45 Руа (Теодор, Каррье)

Счет в серии: 2-2

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.

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