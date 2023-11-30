НХЛ: Вашингтон одолел Лос-Анджелес, победы Рейнджерс и Монреаля

В ночь на четверг, 30 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 29 ноября

Коламбус – Монреаль – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Лайне, 1:1 – 27 Ньюхук (Сузуки, Гуле), 2:1 – 29 Чинахов (Веренски, Воронков), 2:2 – 34 Кофилд (Слафковски, Дворак), 2:3 – 57 Армиа (Бэррон, Мэтисон), 2:4 – 59 Линдстрем (Мэтисон)

Рейнджерс – Детройт – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Панарин (Миллер, Лафреньер), 1:1 – 28 Зайдер (Фаббри, Копп), 1:2 – 29 Фаббри (Копп, Берггрен), 2:2 – 49 Миллер (Труба, Зибанежад), 3:2 – 55 Веси (Трочек, Лафреньер)

Лос-Анджелес – Вашингтон – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Калиев (Спенс, Энглунд), 1:1 – 12 Манта (Протас, Макмайкл), 1:2 – 38 Макмайкл (Протас, Манта)

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