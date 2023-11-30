iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вашингтон одолел Лос-Анджелес, победы Рейнджерс и Монреаля

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:22
Вашингтон обыграл Лос-Анджелес / Getty Images
Вашингтон обыграл Лос-Анджелес / Getty Images

В ночь на четверг, 30 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 29 ноября

Коламбус – Монреаль – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Лайне, 1:1 – 27 Ньюхук (Сузуки, Гуле), 2:1 – 29 Чинахов (Веренски, Воронков), 2:2 – 34 Кофилд (Слафковски, Дворак), 2:3 – 57 Армиа (Бэррон, Мэтисон), 2:4 – 59 Линдстрем (Мэтисон)

Рейнджерс – Детройт – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Панарин (Миллер, Лафреньер), 1:1 – 28 Зайдер (Фаббри, Копп), 1:2 – 29 Фаббри (Копп, Берггрен), 2:2 – 49 Миллер (Труба, Зибанежад), 3:2 – 55 Веси (Трочек, Лафреньер)

Лос-Анджелес – Вашингтон – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Калиев (Спенс, Энглунд), 1:1 – 12 Манта (Протас, Макмайкл), 1:2 – 38 Макмайкл (Протас, Манта)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Нью-Йорк Рейнджерс

Статьи по теме

НХЛ: Даллас разгромил Миннесоту, Рейнджерс по буллитам обыграли Коламбус НХЛ: Даллас разгромил Миннесоту, Рейнджерс по буллитам обыграли Коламбус
НХЛ: Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси НХЛ: Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси
НХЛ: Аризона по буллитам обыграла Нью-Джерси, победа Питтсбурга над Вашингтоном НХЛ: Аризона по буллитам обыграла Нью-Джерси, победа Питтсбурга над Вашингтоном
Катарский суверенный фонд, владеющий ПСЖ, приобретет часть акций клубов НБА, НХЛ и ЖНБА из Вашингтона Катарский суверенный фонд, владеющий ПСЖ, приобретет часть акций клубов НБА, НХЛ и ЖНБА из Вашингтона
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

НБА10:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: в Орландо повторили знаменитый алей-уп ЛеБрона и Уэйда
Бокс09:52
Бокс: расписание боев
Лига Чемпионов09:49
Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов
Бокс09:42
Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна
Лига Чемпионов09:32
Лунин с худшей оценкой, Зинченко и Трубин с посредственными: как украинцы сыграли в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов09:17
Автор хет-трика, "кошмар" МЮ и другие: определились претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Бокс08:58
Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе
НХЛ08:22
НХЛ: Вашингтон одолел Лос-Анджелес, победы Рейнджерс и Монреаля
НБА07:55
НБА: Лейкерс обыграли Детройт, Сакраменто уступил Клипперс
Европа07:20
Футбол сегодня: Гент - Заря и другие матчи Лиги конференций, поединки Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK