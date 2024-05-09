Кубок Стэнли: Флорида разнесла Бостон, Ванкувер оформил камбек в игре с Эдмонтоном

В ночь на четверг, 9 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли.

В первой игре вечера сошлись Флорида и Бостон. После разгромного поражения на своем льду в первом матче (1:5) Пантерз ответили оппоненту тем же, устроив еще больший разгром. К тому же хоккеисты обеих команд порадовали болельщиков, устроив несколько драк.

Затем настала очередь выходить на лед Ванкувера и Эдмонтона. После двух периодов гости вели в счете 4:2, однако в последние 20 минут Кэнакс сумели забросить три шайбы и повести в серии.

Флорида - Бостон 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)

0:1 - Койл, 13

1:1 - Лоренц, 22

2:1 - Барков, 30

3:1 - Форслинг, 40

4:1 - Луостаринен, 42

5:1 - Барков, 51 (большинство)

6:1 - Монтур, 52 (меньшинство)

Ничья в серии 1-1

Ванкувер - Эдмонтон 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

0:1 - Хайман, 3 (большинство)

0:2 - Экхольм, 16

1:2 - Джошуа, 21

1:3 - Сиси, 33

1:4 - Хайман, 34

2:4 - Линдхольм, 38

3:4 - Миллер, 50

4:4 - Задоров, 54

5:4 - Гарланд, 55

Кэнакс побеждают в серии 1-0

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Кубка Стэнли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!