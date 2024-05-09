Кубок Стэнли: Флорида разнесла Бостон, Ванкувер оформил камбек в игре с Эдмонтоном
В ночь на четверг, 9 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли.
В первой игре вечера сошлись Флорида и Бостон. После разгромного поражения на своем льду в первом матче (1:5) Пантерз ответили оппоненту тем же, устроив еще больший разгром. К тому же хоккеисты обеих команд порадовали болельщиков, устроив несколько драк.
Затем настала очередь выходить на лед Ванкувера и Эдмонтона. После двух периодов гости вели в счете 4:2, однако в последние 20 минут Кэнакс сумели забросить три шайбы и повести в серии.
Флорида - Бостон 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
0:1 - Койл, 13
1:1 - Лоренц, 22
2:1 - Барков, 30
3:1 - Форслинг, 40
4:1 - Луостаринен, 42
5:1 - Барков, 51 (большинство)
6:1 - Монтур, 52 (меньшинство)
Ничья в серии 1-1
Ванкувер - Эдмонтон 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)
0:1 - Хайман, 3 (большинство)
0:2 - Экхольм, 16
1:2 - Джошуа, 21
1:3 - Сиси, 33
1:4 - Хайман, 34
2:4 - Линдхольм, 38
3:4 - Миллер, 50
4:4 - Задоров, 54
5:4 - Гарланд, 55
Кэнакс побеждают в серии 1-0
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Кубка Стэнли.
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