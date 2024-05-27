Плей-офф НХЛ: Рейнджерс в овертайме обыграли Флориду и вышли вперед в финале Востока

В ночь на понедельник, 27 мая, состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Рейнджерс в овертайме одержали победу над Флоридой и вышли вперед в противостоянии - 2-1.

Читай также: Кубок Стэнли: Даллас реабилитировался за поражение в первой игре серии с Эдмонтоном

Результат матча плей-офф НХЛ за 26 мая

Флорида – Рейнджерс – 4:5 (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Райнхарт (Ткачак, Барков), 1:1 – 7 Лафреньер (Труба, Трочек), 1:2 – 7 Гудроу (Кайлле, Шнайдер), 2:2 – 14 Райнхарт (Верхэге), 2:3 – 35 Лафреньер (Труба, Миллер), 2:4 – 38 Гудроу (Линдгрен, Трочек), 3:4 – 45 Барков (Миккола, Верхэге), 4:4 – 46 Форслинг (Родригес, Ткачак), 4:5 – 65 Веннберг (Какко, Линдгрен)

Счет в серии: 1-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!