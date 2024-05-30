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Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом

Состоялся четвертый матч западного финала конференции.
Сегодня, 07:21
Эдмонтон - Даллас / Getty Images
Эдмонтон - Даллас / Getty Images

В рамках финала западной конференции плей-офф Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерс на своей арене принял Даллас Старс.

Хозяева очень плохо начали поединок, пропустив две шайбы за первых пять минут и могло показаться, что они проиграют этот поединок, позволив "звездам" выйти в серии вперед с очень комфортным преимуществом.

Тем не менее, еще до конца первого периода "нефтяники" смогли отыграться, а в течение второго и третьего довели счет до разгромного, сравняв тем самым его в серии.

Отметим, что в финале восточной конференции между Нью-Йорк Рейнджерс и Флоридой Пантерс счет сейчас также 2:2.

Эдмонтон - Даллас 5:2

Шайбы: Маклауд, 13, Бушар, 16, Янмарк, 34, Драйзайтль, 36, Экхольм, 58 - Джонстон, 1, Линделл, 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Старс Эдмонтон Ойлерз

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