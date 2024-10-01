Предсезонные матчи НХЛ: Детройт дважды проиграл, Эдмонтон дожал Ванкувер в буллитах

Команды НХЛ продолжают подготовку к следующему сезону, который начнется уже через несколько дней.

Сегодня в ночь с 30 на 1 октября прошло 9 матчей, в двух из которых принимал участие Детройт, однако, в одном из них Ред Вингс представляли молодые игроки и более опытные хоккеисты из фарм-клуба АХЛ Гранд Репидс Гриффинс

Айлендерс - Филадельфия 4:3

Шайбы: Барзал, 18, Маклин, 25 Ли, 31, Палмьери, 59 - Ричард, 22, Фьюрри, 34, Ристолайнен, 44

Детройт - Баффало 3:4

Шайбы: Брандсегг-Ньогар, 1, Седерблум, 22, Лагесон, 28 - Слаггерт, 5, 53, Неучев, 19, Хелениус, 64

Питтсбург - Детройт 5:1

Шайбы: О'Коннор, 17, Эллер, 24, Аккьяри, 41, 50, Пономарев, 58

Коламбус - Вашингтон 2:3

Шайбы: Матейчак, 7, Дель Бель Беллуз, 54 - Дауд, 6, Уилсон, 21, Дюбуа, 39

Нью-Джерси - Рейнджерс 3:1

Шайбы: Галонен, 7, Легаре, 12, Лебанк, 42 - Блид, 58

Флорида - Тампа-Бэй 1:3

Шайбы: Райнхарт, 55, - Лиллеберг, 13, Гонсалвес, Грошев, 57

Эдмонтон - Ванкувер 2:2 (после буллитов - 2:0)

Шайбы: Перри, 44, Глисон, 49 - Бейнс, 25, Смит, 50

Калгари - Сиэтл 4:3

Шайбы: Пахал, 9, Коулмен, 13, Гонзек, 26, Кадри, 61 - Толванен, 3, Оттавайнен, 19, Райт, 41

Анахайм - Лос-Анджелес 0:4 (матч продолжается)

Шайбы: Жанно, 12, Гавриков, 21, Томас, 25, Байфилд, 41

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