iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Предсезонные матчи НХЛ: Детройт дважды проиграл, Эдмонтон дожал Ванкувер в буллитах

Вашему вниманию результаты подготовки команд к регулярному сезону.
Сегодня, 07:29
Эдмонтон - Ванкувер / Getty Images
Эдмонтон - Ванкувер / Getty Images

Команды НХЛ продолжают подготовку к следующему сезону, который начнется уже через несколько дней.

Сегодня в ночь с 30 на 1 октября прошло 9 матчей, в двух из которых принимал участие Детройт, однако, в одном из них Ред Вингс представляли молодые игроки и более опытные хоккеисты из фарм-клуба АХЛ Гранд Репидс Гриффинс

Айлендерс - Филадельфия 4:3

Шайбы: Барзал, 18, Маклин, 25 Ли, 31, Палмьери, 59 - Ричард, 22, Фьюрри, 34, Ристолайнен, 44

Детройт - Баффало 3:4

Шайбы: Брандсегг-Ньогар, 1, Седерблум, 22, Лагесон, 28 - Слаггерт, 5, 53, Неучев, 19, Хелениус, 64

Питтсбург - Детройт 5:1

Шайбы: О'Коннор, 17, Эллер, 24, Аккьяри, 41, 50, Пономарев, 58

Коламбус - Вашингтон 2:3

Шайбы: Матейчак, 7, Дель Бель Беллуз, 54 - Дауд, 6, Уилсон, 21, Дюбуа, 39

Нью-Джерси - Рейнджерс 3:1

Шайбы: Галонен, 7, Легаре, 12, Лебанк, 42 - Блид, 58

Флорида - Тампа-Бэй 1:3

Шайбы: Райнхарт, 55, - Лиллеберг, 13, Гонсалвес, Грошев, 57

Эдмонтон - Ванкувер 2:2 (после буллитов - 2:0)

Шайбы: Перри, 44, Глисон, 49 - Бейнс, 25, Смит, 50

Калгари - Сиэтл 4:3

Шайбы: Пахал, 9, Коулмен, 13, Гонзек, 26, Кадри, 61 - Толванен, 3, Оттавайнен, 19, Райт, 41

Анахайм - Лос-Анджелес 0:4 (матч продолжается)

Шайбы: Жанно, 12, Гавриков, 21, Томас, 25, Байфилд, 41

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванкувер Кэнакс Детройт Ред Уингс Эдмонтон Ойлерс

Статьи по теме

Плей-офф НХЛ: Эдмонтон сравнял счет в серии с Ванкувером Плей-офф НХЛ: Эдмонтон сравнял счет в серии с Ванкувером
Кубок Стэнли: Рейнджерс закрыли серию с Каролиной, Ванкувер третий раз обыграл Эдмонтон Кубок Стэнли: Рейнджерс закрыли серию с Каролиной, Ванкувер третий раз обыграл Эдмонтон
Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Флориду, Эдмонтон взял верх над Ванкувером Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Флориду, Эдмонтон взял верх над Ванкувером
Плей-офф НХЛ: Флорида совершила камбэк в матче с Бостоном, Ванкувер обыграл Эдмонтон Плей-офф НХЛ: Флорида совершила камбэк в матче с Бостоном, Ванкувер обыграл Эдмонтон
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Заря - Ворскла, матчи Борнмута, Вильярреала и Пармы
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина встретится с Бразилией в 1/2 финала
просмотров
Костюк вместе с Киченок прошла в следующий раунд парного разряда турнира в Пекине
просмотров

Последние новости

НХЛ07:29
Предсезонные матчи НХЛ: Детройт дважды проиграл, Эдмонтон дожал Ванкувер в буллитах
Формула 100:52
Президент ФИА: Все делают деньги на нас, но мы никогда не получаем признания
НБА00:27
Лонзо Болл может сыграть за Чикаго впервые за 1014 дней
Вчера, 23:53
Европа23:53
Борнмут с Забарным добыли уверенную победу над Саутгемптоном
Европа23:28
Надуй Кейна: в Германии продают надувные матрасы в форме и с изображением звезд Баварии
Формула 123:07
Марко: Угрозы Ферстаппена уйти из Формулы-1 нужно воспринимать всерьез
Европа22:40
Манчестер Юнайтед отказался покупать Роналду и Бэйла перед уходом Фергюсона
НБА21:57
Экс-игрок НБА объяснил причину завершить карьеру в 21 год
НБА21:35
Эмбиид: В этом году я хочу подойти полностью здоровым к плей-офф НБА
Формула 121:09
Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK