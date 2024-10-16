Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ
Филип Густавссон поставил жирную точку в поединке против Сент-Луиса.
В рамках регулярного сезона НХЛ Миннесота обыграла Сент-Луис (4:1).
Заключительную шайбу в поединке забросил вратарь Миннесоты Филип Густавссон.
Швед стал 15-м вратарем в истории Лиги, которому удалось отличиться.
Последним до этого момента был вратарь Питтсбурга Тристан Джарри, забросивший шайбу в минувшем сезоне.
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