Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ

Филип Густавссон поставил жирную точку в поединке против Сент-Луиса.

В рамках регулярного сезона НХЛ Миннесота обыграла Сент-Луис (4:1).

Заключительную шайбу в поединке забросил вратарь Миннесоты Филип Густавссон.

Швед стал 15-м вратарем в истории Лиги, которому удалось отличиться.

Последним до этого момента был вратарь Питтсбурга Тристан Джарри, забросивший шайбу в минувшем сезоне.

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