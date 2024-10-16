Душераздерающая акция: Коламбус начал матч без левого нападающего в память погибшего хоккеиста
Команда уважила Джонни Годро.
В рамках регулярного сезона НХЛ Коламбус проиграли Флориде (3:4).
На старте поединка хозяева провели трогательную акцию.
Команда начала первый домашний матч в сезоне без левого нападающего без льду в память о погибшем Джонни Годро.
@espnnhl The #Columbus #BlueJackets honored #JohnnyGaudreau prior to their their first home game of the season ❤️ #NHL ♬ original sound - NHL on ESPN
Братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедистах по обочине шоссе в Нью-Джерси.
Ранее сообщалось, что вратарь забросил шайбу в матче НХЛ.
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