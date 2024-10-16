Душераздерающая акция: Коламбус начал матч без левого нападающего в память погибшего хоккеиста

В рамках регулярного сезона НХЛ Коламбус проиграли Флориде (3:4).

На старте поединка хозяева провели трогательную акцию.

Команда начала первый домашний матч в сезоне без левого нападающего без льду в память о погибшем Джонни Годро.

Братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедистах по обочине шоссе в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что вратарь забросил шайбу в матче НХЛ.

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