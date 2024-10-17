НХЛ: Питтсбург и Анахайм победили в овертаймах,Торонто разбил Лос-Анджелес
В ночь на четверг, 17 октября, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошли четыре матча.
Игровой вечер начался с результативного поединка между Питтсбургом и Баффало, где первые вырвали победу в овертайме.
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Затем Торонто разгромил Лос-Анджелес, а Бостон завоевал трудовую победу над Колорадо. Ночь завершилась еще одним овертаймом, в котором Анахайм одолел дебютанта в лице Юты.
Питтсбург - Баффало 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)
0:1 - Томпсон, 1
0:2 - Гринвей, 4
1:2 - Раст, 12 (большинство)
1:3 - Петерка, 12
2:3 - О'Коннор, 30 (меньшинство)
3:3 - Пулюярви, 36
4:3 - Малкин, 44
4:4 - Петерка, 51
4:5 - МакКлауд, 51
5:5 - Ракель, 60
6:5 - Кросби, 62 (большинство)
Торонто - Лос-Анджелес 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
1:0 - МакМанн, 7
2:0 - Мэттьюс, 9
3:0 - МакМанн, 18
4:0 - Райлли, 28
5:0 - Нюландер, 39 (большинство)
5:1 - Теркотт, 43
5:2 - Фиала, 50
6:2 - Таварес, 58 (большинство)
Колорадо - Бостон 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
0:1 - Кепке, 14
1:1 - Колтон, 16 (большинство)
1:2 - Койл, 18 (большинство)
1:3 - Пастрняк, 30 (большинство)
1:4 - Линдхольм, 30
2:4 - Макар, 32 (большинство)
3:4 - Рантанен, 45 (большинство)
3:5 - Бичер, 58 (пустые ворота)
Анахайм - Юта 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
1:0 - Терри, 5
1:1 - МакБейн, 9
1:2 - Хейтон, 14 (большинство)
2:2 - Фаббри, 29
3:2 - Минтюков, 37
3:3 - Кесселринг, 46
3:4 - Келлер, 51
4:4 - Минтюков, 55
5:4 - Карлссон, 61
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