НХЛ: Бостон одолел Торонто, Флорида обыграла Айлендерс, победы Рейнджерс, Тампы и Далласа

В ночь на воскресенье, 27 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 26 октября

Баффало – Детройт – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Цукер (Далин, Томпсон), 2:0 – 12 Томпсон (Далин, Петерка), 2:1 – 14 Дебринкет (Рэймонд, Зайдер), 3:1 – 23 Томпсон (Далин), 3:2 – 23 Расмуссен (Эдвинссон, Зайдер), 3:3 – 31 Рэймонд, 4:3 – 35 Байрэм (Козенс, Пауэр), 5:3 – 59 Куинн

Филадельфия – Миннесота – 7:5 (2:0, 1:3, 4:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Кутюрье (Конекны, Ристолайнен), 2:0 – 3 Силер (Мичков, Конекны), 2:1 – 34 Фэйбер (Эрикссон Эк, Капризов), 2:2 – 35 Фолиньо (Чисхольм), 3:2 – 38 Мичков (Типпет, Кутюрье), 3:3 – 39 Эрикссон Эк (Болди, Капризов), 3:4 – 42 Фолиньо (Брудин, Богосян), 4:4 – 44 Конекны (Типпет, Фрост), 5:4 – 48 Кутюрье (Силер, Конекны), 5:5 – 53 Миддлтон, 6:5 – 57 Ристолайнен (Конекны, Кутюрье), 7:5 – 59 Кутюрье (Сэнхайм, Кэйтс)

Лос-Анджелес – Юта – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 27 Кларк (Фиала, Кемпе), 2:0 – 33 Эдмундсон (Байфилд, Копитар), 2:1 – 35 Келлер (Шмалц, Сергачев), 3:1 – 41 Эдмундсон (Кларк, Кемпе), 3:2 – 49 Кули (Гюнтер, Кесселринг)

Калгари – Виннипег – 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Баклунд (Зари, Баль), 1:1 – 1 Элерс (Моррисси, Коннор), 1:2 – 17 Коннор (Пионк, Лаури), 2:2 – 37 Андерссон (Кузьменко), 2:3 – 41 Сэмберг (Эпплтон, Пионк), 3:3 – 44 Кадри (Кузьменко), 3:4 – 56 Перфетти (Наместников, Нидеррайтер), 3:5 – 58 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер)

Бостон – Торонто – 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Найз (Марнер, Мэттьюс), 1:1 – 22 Пастрняк (Заха, Маршанд), 1:2 – 27 Райлли (Танев, Марнер), 2:2 – 32 Брэзо (Пойтрас, Фредерик), 3:2 – 33 Кастелик (Кепке, Бичер), 3:3 – 58 Мэттьюс (Таварес, Марнер), 4:3 – 62 Маршанд (Пастрняк)

Монреаль – Сент-Луис – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Эванс (Савар, Армия), 2:0 – 21 Дак (Мэтисон, Сузуки), 2:1 – 21 Парайко (Сутер, Жозеф), 2:2 – 24 Нейборс (Шенн, Саад), 3:2 – 34 Ньюхук (Мэтисон, Дак), 4:2 – 45 Кофилд (Хатсон, Сузуки), 5:2 – 56 Армия (Эванс, Дворак)

Рейнджерс – Анахайм – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 44 Линдгрен (Панарин, Лафреньер), 2:0 – 51 Кайлле (Хитил, Какко), 2:1 – 52 Зеллвегер (Терри, Карлссон)

Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 25 Чаффи (Эйссимонт, Пол), 2:0 – 42 Пойнт (Кучеров), 3:0 – 43 Гики (Хэйгл, Сирелли)

Айлендерс – Флорида – 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Чоловски (Сизикас), 2:0 – 6 Палмиери (Цыплаков, Пулок), 3:0 – 11 Нелсон (Палмиери, Цыплаков), 3:1 – 13 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен), 3:2 – 26 Ткачак (Верхэге), 3:3 – 38 Самоскевич (Найт, Куликов), 3:4 – 46 Беннетт (Миккола, Ткачак), 3:5 – 49 Ткачак (Лунделль, Боквист), 3:6 – 57 Форслинг

Даллас – Чикаго – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Дадонов (Линделль), 2:0 – 34 Бенн (Харли, Хейсканен), 3:0 – 48 Дюшен (Хейсканен, Станковен), 3:1 – 49 Донато (Марун, Смит), 3:2 – 54 Бедард (Аллан, Марун), 4:2 – 59 Дюшен (Сегин)

Нэшвилл – Коламбус – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Марченко (Джонсон, Фантилли), 0:2 – 26 Астон-Риз (Оливер), 1:2 – 30 Форсберг (О′Райлли), 2:2 – 41 Смит (Шей, МакКэррон), 2:3 – 43 Веренски (Курали, Лабанк), 3:3 – 44 Каррье (Л’Эро), 4:3 – 61 Маршессо (Шей)

Сиэтл – Каролина – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Свечников (Джарвис, Нечас), 0:2 – 36 Друри (Бернс, Блэйк), 1:2 – 50 Макканн (Бенирс), 1:3 – 55 Джарвис (Слэвин, Мартинук), 1:4 – 58 Орлов

Ванкувер – Питтсбург – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Бовилье (Малкин, Петтерссон), 0:2 – 21 Раст (Малкин, Бовилье), 1:2 – 24 Петтерссон (Майерс, Гарланд), 2:2 – 24 Шервуд (Деарне, Блюгерс), 3:2 – 25 Миллер (Босер), 4:2 – 30 Бэйнс (Спронг), 4:3 – 53 Малкин (Гризлик, Ракелль)

Вегас – Сан-Хосе – 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Пирсон (Хольц, Карлссон), 2:0 – 3 Айкел (Пьетранжело, Стоун), 3:0 – 16 Хауден (Дорофеев, Гертл), 3:1 – 30 Гранлунд (Ферраро, Эклунд), 4:1 – 31 Карлссон (Пьетранжело), 5:1 – 39 Дорофеев (Стоун, Теодор), 5:2 – 39 Штурм, 6:2 – 51 Стоун (Барбашев, Айкел), 6:3 – 53 Канин (Зеттерлунд), 7:3 – 57 Хауден (Гертл, Дорофеев)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!