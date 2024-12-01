НХЛ: Флорида разгромила Каролину, Юта разбила Вегас, победы Рейнджерс, Вашингтона и Торонто
В ночь на воскресенье, 1 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 ноября
Рейнджерс – Монреаль – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 9 Панарин (Зибанежад, Фокс), 1:1 – 11 Мэтисон (Слафковски, Галлахер), 2:1 – 19 Трочек (Линдгрен, Лафреньер), 3:1 – 37 Зибанежад (Фокс, Панарин), 3:2 – 44 Кофилд (Сузуки), 3:3 – 54 Сузуки (Кофилд, Хатсон), 4:3 – 59 Какко (Джонс, Кайлле)
Флорида – Каролина – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 26 Экблад, 2:0 – 40 Самоскевич (Барков, Ткачак), 3:0 – 48 Беннетт (Лунделль, Луостаринен), 4:0 – 51 Барков (Райнхарт, Ткачак), 5:0 – 51 Боквист (Грир), 6:0 – 53 Родригес (Верхэге, Шмидт)
Лос-Анджелес – Оттава – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Лаферрье (Спенс, Дано), 1:1 – 19 Штюцле (Ткачак, Батерсон), 1:2 – 26 Годетт (Бернар-Докер, Шабо), 2:2 – 27 Фиала, 3:2 – 41 Копитар (Гавриков, Мур), 4:2 – 56 Кемпе (Байфилд, Фиала), 5:2 – 58 Мур (Гавриков, Копитар)
Сент-Луис – Филадельфия – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 9 Типпет (Фрост, Мичков), 1:1 – 51 Холлоуэй (Кессел, Шенн), 1:2 – 52 Фоерстер (Кэйтс, Бринк), 2:2 – 59 Нейборс (Кайру, Фолк), 2:3 – 61 Мичков (Конекны)
Нью-Джерси – Вашингтон – 5:6 (1:1, 1:3, 3:2)
Шайбы: 0:1 – 6 Манджипани (Карлсон, Лапьер), 1:1 – 10 Хишир (Майер, Люк Хьюз), 2:1 – 22 Даулинг (Пеши), 2:2 – 29 Макмайкл (Карлсон, Дюбуа), 2:3 – 30 Чикран (Сандин, Эллер), 2:4 – 39 Сандин (Мирошниченко), 3:4 – 42 Ноусен (Братт, Джек Хьюз), 4:4 – 44 Братт (Палат, Джек Хьюз), 4:5 – 53 Рэддиш (Карлсон, Фегервары), 4:6 – 54 Дюбуа (Рэддиш, Протас), 5:6 – 56 Ноусен (Джек Хьюз, Майер)
Питтсбург – Калгари – 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 17 Бовилье (Бантинг, Лизотт), 2:0 – 22 Бантинг (Летанг, Гризлик), 3:0 – 29 Томазино (Бантинг, Летанг), 4:0 – 45 Ракелль (Раст, Кросби), 5:0 – 48 Летанг (Хэйс, Гризлик), 5:1 – 54 Юбердо (Поспишил, Кадри), 5:2 – 55 Кадри (Баль, Юбердо), 6:2 – 58 Лизотт (О'Коннор)
Тампа-Бэй – Торонто – 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Найз (Мэттьюс, Танев), 0:2 – 28 Танев (Хольмберг, Марнер), 0:3 – 28 Робертсон (Бенуа, Минтен), 0:4 – 39 Таварес (Райлли, Марнер), 1:4 – 51 Эйссимонт (Рэддиш), 2:4 – 55 Генцел (Хедман, Хэйгл), 3:4 – 57 Эткинсон (Хедман, Хэйгл), 3:5 – 58 В. Нюландер (Найз, Мэттьюс)
Айлендерс – Баффало – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 27 Ли (Чоловски, Палмиери), 2:0 – 29 Хольмстрем (Ли), 3:0 – 59 Хольмстрем
Миннесота – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 18 Чисхольм (Годро), 1:1 – 19 Свечков (Йоси, Евангелиста), 1:2 – 22 О′Райлли (Йоси, Стэмкос), 2:2 – 28 Капризов (Сперджен, Росси), 3:2 – 61 Сперджен (Эрикссон Эк, Капризов)
Сиэтл – Сан-Хосе – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 16 Ферраро (Лильегрен, Гранлунд), 0:2 – 21 Канин (Уолмэн, Делландреа), 0:3 – 29 Сиси (Уолмэн, Селебрини), 0:4 – 29 Смит (Костин, Гранлунд), 1:4 – 30 Шварц (Бьоркстранн, Бенирс), 2:4 – 46 Макканн (Монтур, Эванс)
Вегас – Юта – 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Келлер (Хэйтон), 0:2 – 9 Керфут, 0:3 – 10 Шмалц (Хэйтон, Келлер), 0:4 – 18 Кули (Сергачев, Мяяття), 0:5 – 21 Карконе (Кесселринг, Керфут), 0:6 – 25 Шмалц (Гюнтер, Кули)
Колорадо – Эдмонтон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 7 Коваленко (Жирар, Лехконен), 1:1 – 11 Капанен (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:2 – 33 Подколзин (Браун, Стечер), 1:3 – 43 Кулак (Скиннер, Эмберсон), 1:4 – 58 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Хенрик)
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