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Хоккей

Вице-чемпион Украины подал заявку в Балтийскую хоккейную лигу

Отечественный гранд собрался играть в интернациональном первенстве.
Сегодня, 12:08       Автор: Антон Федорцив
Киев Кэпиталз / ХК Киев Кэпиталз
Киев Кэпиталз / ХК Киев Кэпиталз

Киев Кэпиталз сменят прописку в следующем сезоне. Столичный коллектив примет участие в Балтийской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство Кэпиталз получило поддержку Латвийской хоккейной федерации и Международной федерации хоккея. В то же время, вице=чемпион Украины пообещал поддерживать школу Крыжинка. Судьба команды в украинском первенстве пока неизвестна.

В прошлом сезоне в Балтийской хоккейной лиге соревновались 7 коллективов. Чемпионом стал латвийский Мого. В финальной серии золотые призеры первенства одолели латвийский Земгале (4:1).

К слову, накануне Кременчуг получил потенциальных соперников в Континентальном кубке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Киев Кэпиталз

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