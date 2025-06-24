Вице-чемпион Украины подал заявку в Балтийскую хоккейную лигу

Киев Кэпиталз сменят прописку в следующем сезоне. Столичный коллектив примет участие в Балтийской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство Кэпиталз получило поддержку Латвийской хоккейной федерации и Международной федерации хоккея. В то же время, вице=чемпион Украины пообещал поддерживать школу Крыжинка. Судьба команды в украинском первенстве пока неизвестна.

В прошлом сезоне в Балтийской хоккейной лиге соревновались 7 коллективов. Чемпионом стал латвийский Мого. В финальной серии золотые призеры первенства одолели латвийский Земгале (4:1).

К слову, накануне Кременчуг получил потенциальных соперников в Континентальном кубке.

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